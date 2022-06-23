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社會 社會焦點 保障人權

越南娶妻卻變落跑新郎！他遭求償3萬「洗門風」　法院判決出爐

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名洪姓男子2019年透過黃男介紹，和越南籍的阮氏女子結婚，不料事後卻當落跑新郎，遭索取3萬元的洗門風費用。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／彰化報導

洪姓男子2019年經一名黃姓男子介紹，認識一名越南籍的阮氏女子，2人也在同年12月前往越南登記結婚，不料才剛登記完沒多久，洪男就獨自先行返台，隨後卻和阮女失聯，讓阮女深感被騙。而介紹人黃男事後也對洪男怒求償12萬元，主張其中9萬元為「打點」當地官員已順利離婚的費用，並有3萬元為「洗門風」費用。不過彰化地院審理後，認為洗門風違反善良風俗，判洪男免賠。

判決書指出，洪姓男子2019年時，先是透過黃男介紹，與一名越南籍的阮氏女子相識，2人也隨即在同年12月飛往越南登記結婚。

不料洪男在越南登記結婚後，在同年12月27日先行返台，隨即就和新婚老婆失聯，無論阮女如何透過通訊軟體和洪男聯絡，洪男都始終避不見面，讓阮女深感被騙，怒寄存證信函給洪男。

直到收到存證信函後，洪男也在2020年11月出面回應，表示願意支付離婚費用，不料事後卻又反悔。事後，阮女怒和洪男離婚。而介紹人黃男也怒對洪男求償12萬元，表示其中有9萬元為要在當地順利辦理離婚程序，「打點」當地官員的費用，並同時再向黃男所要3萬元的「洗門風」費用，以向阮女表達歉意。

庭審時，洪男則向法官辯稱，他和阮女結婚前，除自己準備的30萬元費用外，也和友人借了10萬元，將40萬元台幣賄款給阮女，阮女也收受了。

不過彰化地院審理後卻指出，黃男和洪男2人間並無委任契約書等存在，黃男並未被洪男委任，因此沒有替洪男辦理離婚的義務。黃男為幫洪男辦理離婚手續，而向越南官員「打點」9萬元，以順利辦手續，但該筆費用顯然就是「賄款」，認為該筆費用為不當得利，且黃男也無法證實確實有拿出9萬元行賄當地官員，因此判洪男這部分免賠。

至於黃男也向洪男請求3萬元的洗門風費用，所謂洗門風為古代閩南道德制裁手段，以用作懲罰、破壞婚姻或名譽的人，一方自認理屈後，會公開到對方家裡，以各種公開賠罪儀式，如辦流水席、請全村人喝酒、抽菸，或是以當事人名義到宮廟作醮、酬神，甚至在公共場合下跪等，來取得對方的原諒。

法官指出，由於洗門風並非我國社會習慣與常情，認為此種道德制裁手段違反公序良俗、人性尊嚴，更坦言，「如果一般人都這樣處理，就沒有制定法律的必要」，因此判定黃男不得向洪男所求洗門風費用，判洪男免賠。

此外，洪男還反過來控訴黃男，要求黃男賠償他40萬元的結婚費用，但法官審理後發現，當初婚禮開銷細項，均有詳細記載，而洪男也在紙上簽名，儘管洪男辯稱他們以要辦手續為由，要他在白紙上簽名，他也就簽了，他根本不知道白紙上寫了什麼東西。不過法官卻認為，一般社會常情經驗法則來看，洪男在簽名時應要查證清楚簽名何用才簽名，一般人不會在根本不知簽名用途為何時，即簽名於白紙之上，因此不採信洪男的辯詞，判黃男免賠。

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