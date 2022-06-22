聯準會主席開嗆：升息將會繼續下去！　堅定致力降低通膨

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）開嗆，將會繼續升息降低通膨。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在美國國會舉行的聽證會上表示，聯準會堅定致力於降低通膨，並有能力做到這一點，當前美國通膨過熱，收緊貨幣政策將是對抗通膨的有效工具，將會繼續升息。

根據CNBC報導，鮑爾表示，聯準會的立場理解高通膨造成的困境，「我們堅定地致力於降低通膨，我們正在迅速採取行動，我們既有我們需要的工具，也有為美國家庭和企業恢復價格穩定所需的決心」。

鮑爾說，在接下來的幾個月裡，聯準會將尋找令人信服的證據，來證明通膨正在下降，持續升息會是個適當的計畫；這些變化的速度將繼續取決於即將到來的數據和不斷變化的經濟前景。

參議員華倫（Elizabeth Warren）則警告鮑爾，持續升息可能會在無法阻止通膨的情況下，使經濟陷入衰退。

華倫強調，「你知道比高通膨和低失業率更糟糕的，是高通膨和數百萬人失業的衰退，我希望你在將經濟推下懸崖之前重新考慮這一點」。

鮑威爾對此回應，「這當然是一種可能性，但這根本不是我們想要的結果，過去幾個月世界各地發生的事件，讓我們更難實現我們想要的目標，也就是 2% 的通膨率，和強大的勞動力市場。」

鮑威爾強調，他認為收緊貨幣政策將是對抗通膨的有效工具，現在的經濟已準備好應對更高的利率，不過更高的利率對降低飆升的食品、汽油成本沒有多大幫助。

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