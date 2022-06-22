　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯準會主席開嗆：升息將會繼續下去！　堅定致力降低通膨

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）開嗆，將會繼續升息降低通膨。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在美國國會舉行的聽證會上表示，聯準會堅定致力於降低通膨，並有能力做到這一點，當前美國通膨過熱，收緊貨幣政策將是對抗通膨的有效工具，將會繼續升息。

根據CNBC報導，鮑爾表示，聯準會的立場理解高通膨造成的困境，「我們堅定地致力於降低通膨，我們正在迅速採取行動，我們既有我們需要的工具，也有為美國家庭和企業恢復價格穩定所需的決心」。

鮑爾說，在接下來的幾個月裡，聯準會將尋找令人信服的證據，來證明通膨正在下降，持續升息會是個適當的計畫；這些變化的速度將繼續取決於即將到來的數據和不斷變化的經濟前景。

參議員華倫（Elizabeth Warren）則警告鮑爾，持續升息可能會在無法阻止通膨的情況下，使經濟陷入衰退。

華倫強調，「你知道比高通膨和低失業率更糟糕的，是高通膨和數百萬人失業的衰退，我希望你在將經濟推下懸崖之前重新考慮這一點」。

鮑威爾對此回應，「這當然是一種可能性，但這根本不是我們想要的結果，過去幾個月世界各地發生的事件，讓我們更難實現我們想要的目標，也就是 2% 的通膨率，和強大的勞動力市場。」

鮑威爾強調，他認為收緊貨幣政策將是對抗通膨的有效工具，現在的經濟已準備好應對更高的利率，不過更高的利率對降低飆升的食品、汽油成本沒有多大幫助。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效：喉嚨像是被包覆超棒的
具俊曄公開親吻照！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」
沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道
犯法移工在台灣過超爽！甜擁孕妻、開賓士　網紅極樂生活曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞士科學期刊：高端疫苗「保護力84%」　科興、國藥都只有65%

聯準會主席開嗆：升息將會繼續下去！　堅定致力降低通膨

歐美出現「烏克蘭疲勞」　多數民眾希望快止戰

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

第二名赴烏克蘭作戰美國公民陣亡　被地雷炸死！

歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

蟒蛇「纏繞脖子」狂炫耀！大叔差點玩掉小命　險窒息瞬間曝光

日47%高中生憂因「染疫喪命 」　占4國之首！過半覺得新冠很可怕

2000人全脫光！澳洲裸泳春光無限　她嗨喊：充滿青春活力

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓想落跑裁定羈押

恩恩案侯友宜扛了！　「我會負起全部責任」

瑞士科學期刊：高端疫苗「保護力84%」　科興、國藥都只有65%

聯準會主席開嗆：升息將會繼續下去！　堅定致力降低通膨

歐美出現「烏克蘭疲勞」　多數民眾希望快止戰

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

第二名赴烏克蘭作戰美國公民陣亡　被地雷炸死！

歐洲領袖超挺、普丁沒意見！楊永明曝「烏克蘭入歐盟」：沒這麼簡單

尪偶遇AV女優太興奮！她氣炸釣出本尊「買包道歉」　爽賺1棟房首付

蟒蛇「纏繞脖子」狂炫耀！大叔差點玩掉小命　險窒息瞬間曝光

日47%高中生憂因「染疫喪命 」　占4國之首！過半覺得新冠很可怕

2000人全脫光！澳洲裸泳春光無限　她嗨喊：充滿青春活力

阿滴喊冤代言房地產沒問題！　廣告小妹點關鍵：沒看清建商的暗黑手法

他家裡挖出「90年代神器」！網見外觀嗨翻：有一台被當神在拜

披湖人戰袍重生　強森獲球團執行下季235萬球隊選項

21歲饒舌歌手Lil Tjay「深夜遭槍擊」！　生死不明…送醫搶救中

勇士冠軍中鋒、浪花小弟續約價碼曝　魯尼：不知道會發生什麼事

瑞士科學期刊：高端疫苗「保護力84%」　科興、國藥都只有65%

爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格

每筆交易排放12.5公克二氧化碳！　元大銀APP通過國際驗證

紳士痞子拍片還原「詐騙業配內幕」！　鞠躬10秒道歉：無意傷害人

柯爾預告勇士下季更強大！　坦言柯瑞真的需要這一冠和FMVP

貓主子每天萌叼禮送媽　抬頭叫2聲像在討罐罐

國際熱門新聞

聯準會主席開嗆：繼續升息　致力降低通膨

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

她氣丈夫偶遇AV女優太興奮！釣出本尊買包道歉

澳洲2000人裸泳　她嗨喊：充滿青春活力

KFC廁所沒衛生紙　他氣炸暴揍店經理

歐美出現「烏克蘭疲勞」　多數民眾希望快止戰

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

智慧手錶有助提早發現確診　潛伏期身體出現變化

立陶宛斷完鐵路再斷公路　俄揚言報復

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

烏軍防禦崩潰　東部重要據點遭俄軍佔領

確診咳不停！他X光「肺部爬滿疤」

23歲媽媽養34孩　每晚幾乎沒得睡

新研究：無法單腳站超過10秒 死亡風險較高

更多熱門

相關新聞

青安房貸負擔加重了！利率調升半碼　兩段式機動前兩年最低1.44%

青安房貸負擔加重了！利率調升半碼　兩段式機動前兩年最低1.44%

中華郵政定儲利率因應央行升息調升半碼，財政部今（22）日晚間宣布，「青年安心成家購屋優惠貸款（青安房貸）」將同步調升，不過，之前優惠減少半碼優惠持續至今年底。

她氣丈夫偶遇AV女優太興奮！釣出本尊買包道歉

她氣丈夫偶遇AV女優太興奮！釣出本尊買包道歉

高失業高通膨　經濟硬著陸無法擋

高失業高通膨　經濟硬著陸無法擋

取消陸貨關稅抑通膨　恐壞拜登的算盤

取消陸貨關稅抑通膨　恐壞拜登的算盤

美國人見1畫面崩潰：經濟衰退來了

美國人見1畫面崩潰：經濟衰退來了

關鍵字：

聯準會利率升息通貨膨脹北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

大S獨自扛下花癡罵名　具俊曄憶20年前分手：抱著彼此哭一晚

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

週末水氣再增！這4天雷雨範圍增

安柏赫德「電梯激吻女模」畫面曝

好市多跌落神壇？資深會員「怒揭6巨雷」

想脫單先脫光！16人全裸野性求愛

龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她被問：陪睡嗎

日本女孩確診服用「台灣舒緩神物」超有效

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面