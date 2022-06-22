挺台灣漁民！東森購物、熊媽媽推「石斑尚青」特賣　產地直送到家

▲力挺全台農漁民，東森集團旗下東森購物、熊媽媽買菜網等多通路全體動員推出「台灣石斑尚青特賣」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟力挺全台農漁民，旗下東森購物、熊媽媽買菜網等多通路全體動員推出「台灣石斑尚青特賣」，嚴選台灣高雄、台南、澎湖等地優質生鮮石斑進行推廣，東森購物更加碼東森幣50%回饋，邀請消費者以行動來力挺台灣漁民。

根據東森購物統計，近期石斑魚商品日均銷量較以往成長近1倍，響應政府發起「自己石斑魚自己吃」活動，東森購物網及熊媽媽買菜網即日起推出「台灣石斑尚青特賣」，主打新鮮產地直送的熊媽媽買菜網，推薦熱賣第一名、也是火鍋名店海底撈指定使用的「有鮽鮮物」珍珠龍膽石斑魚涮涮片150g，原價390元，促銷價229元；「豐禾鮮物」鮮凍石斑魚600g，原價599元，促銷價399元；「梓官漁會」龍膽石斑鍋物組5人份，原價1900元，促銷價1580元。東森購物網也有多達40種石斑魚商品促銷，「城市野炊」石斑魚肉片（180g~200g/片）10片裝，促銷價1280元，「華得水產」青斑石斑魚2尾（500-600g/尾），促銷價999元。

▲▼東森購物網及熊媽媽買菜網即日起推出「台灣石斑尚青特賣」，一指下單，新鮮漁產立即送到家。

根據農業知識入口網資料顯示，石斑魚是低脂肪、高蛋白的魚類，又被稱為「海雞肉」，含有鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀等營養素；尤其富含魚油之Omega-3高度不飽和脂肪酸－DHA和EPA，可降低三酸甘油酯、阻止血液凝結，減少血管收縮進而降低中風與心肌梗塞機會，魚皮厚實豐含膠質，可促進膠原細胞的合成和上皮組織的完整生長，有助皮膚養護保健，因此石斑魚也有「美容護膚之魚」的稱號。

農委會表示，石斑魚營養價值高一直被視為珍貴魚種，早年要特別節慶才可能在餐桌上吃得到，現在因為民眾生活普遍提升，加上台灣養殖技術精進，大尾的石斑魚透過分切，魚頭、魚排、魚下巴都好吃，因魚肉已事先處理乾淨，透過真空包裝冷凍，消費者料理起來更省時方便，不論煎煮或煮湯都相當美味，忙碌上班族只需一指下單，現下班後解凍就可以烹調，營養、衛生又方便。

▲東森集團總裁王令麟（右3）向來支持台灣農漁民，東森農場節目多次與農委會合作，共助農漁產銷售，圖為農委會主委陳吉仲（左4）親上東森農場大秀廚技，推廣午仔魚及龍虎斑。

▲2021年底東森農場節目邀請時任漁業署長張致盛推廣擁有完整水產履歷的「高雄永安龍虎斑」，創下銷售佳績。

東森集團總裁王令麟大力協助台灣農漁產銷售，東森農場也邀請時任漁業署長張致盛推廣擁有完整水產履歷的「高雄永安龍虎斑」，創下銷售佳績，再再證明了消費者對於「東森嚴選」品質的信賴，推薦讓民眾吃得更安心有保障。東森購物也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。

