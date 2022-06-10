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豪門砸百萬辦婚宴！新郎喝得爛醉...新娘突爆哭喊：我討厭這個人

▲▼結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本一對新人在婚禮前已決定要離婚，礙於面子仍舉辦婚禮，結局讓在場所有人傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

婚禮本該是見證幸福的時刻，沒想到卻不歡而散。日本一對豪門夫妻大手筆花了600萬日圓（約新台幣133萬元）舉辦婚禮，沒想到實際上兩人感情不和，就連結婚當天彼此都不願意見面，到了宣示環節，新郎更是直接醉倒連站都站不穩，新娘當場崩潰大哭並指著新郎表示「我討厭這個人」。

根據日媒《bizSPA!》報導，一名化名為「4asam」前飯店員工透漏，公司曾為一對銀行行員夫妻籌辦婚禮，由於雙方都來自有頭有臉的家庭，婚禮方案自然選擇最高級的，光是賓客喝的飲料就要2萬日幣（約新台幣4443元），而所有費用扣除訂金也還要600萬日幣（約新台幣133萬元）。

4asam表示，就在婚禮籌畫的過程中，上司不小心爆料，其實新郎新娘的感情不和，已經決定要離婚，只是礙於雙方家庭的面子，才勉為其難繼續準備婚禮，到了結婚當天，兩人在休息區更是互不見面，當時的氣氛可以說是相當詭異。

4asam接著透漏，新郎在逐桌敬酒時，豪不克制地大口喝酒，等到要新人宣布誓言時，他已經喝醉到無法好好說話了，而此時新娘再也忍受不住，邊哭邊指著新郎說「我討厭這個人」。

本該是甜蜜幸福的婚禮，最後卻演變成一場鬧劇，就連身為工作人員的4asam都看不下去，更別說是雙方的家人和賓客，也幸好兩邊的家長都沒有責怪飯店，只希望新郎和新娘能好好解決感情問題。

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