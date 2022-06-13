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約6點化妝「婚紗店放鳥」　新娘素顏等1小時崩潰：還要回去等迎娶

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲預約早上6點化新娘妝，婚紗工作人員卻沒到場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

人生終身大事差點毀了！一名新娘欲哭無淚表示，已與婚紗公司約好昨（12）日早上6點要化妝，結果在店外等了1小時都不見人影，門市完全沒人接電話，就怕錯過迎娶良辰吉時，她只好在臉書求助網友，「新竹哪裡有可以畫結婚新娘妝的？」文章曝光後，有網友也抱怨，家人也遇過同樣神扯狀況。

一名女網友在臉書《新竹大小事》於昨日早上發文求救，她急徵一位新娘化妝師，而背後原因超怒，明明已向某知名婚紗店預約6點化妝，款項都已付清了，結果門市卻大門深鎖，也完全聯繫不上店家工作人員。

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素顏的原PO在店外宛如熱鍋上螞蟻直呼，「要趕時間回去等迎娶，怕來不及...現在新竹哪裡有可以畫結婚新娘妝的？」

文章曝光後，底下網友紛紛狂轟，「耽誤了客人的良辰即時，這是很嚴重的大事」、「扯，門都沒開」、「好扯 根本無良店家」、「我結婚前也一直夢到這種夢，但版主的竟然是真實發生」、「人生大事，竟然耽誤別人的時間，這店家要好好檢討了」。原PO也在留言串回應當時狀況，「我還非常有耐心在門口等一小時...全部都延遲...車隊還要在路口等我回家！」

留言串中，也釣出苦主討拍，「這個問題我家姊姊也遇到過，當時對面還有一間婚紗店，還好她們主動過來詢問還幫忙化妝，要不然真的影響很大...姊夫差點都要砸店了」。

事後，原PO再爆料神扯狀況，「我的車頭綵前後都是斷過的，長輩看到真的很氣！」令其他網友也看傻言回應，「扯！附的車頭綵還斷過縫起來」、「好觸霉頭，傻眼」。

▼網友熱議。（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝新竹大小事）

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