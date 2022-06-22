媽幫女兒搭好全身！爸幫穿又鬧出災難　網笑：有穿就很保佑了

▲原PO老公把女兒的衣服穿反。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者朱祖儀／綜合報導

平常媽媽沒空時，會把孩子交給爸爸照顧，但也鬧出不少笑話。一名女網友透露，早上出門前事先把女兒的衣服搭好，心想等到老公照顧時就不會出問題了，孰料對方的表現還是讓她大吃一驚，直呼「一山還有一山高，爸爸永遠比媽媽高」。不少網友看到後，紛紛笑說「至少女兒身上還有穿衣服啊」。

原PO在臉書「報廢公社」發文表示，早上要出門之前，她先把女兒的衣服準備好，心想等到老公幫忙穿的時候，就不會遇到難關了。沒想到對方的搭配還是出乎她意料之外，「襪子跟鞋子還是可以給我來個混搭，然後胸前隱隱露出的黑色標籤，似乎是在嘲笑說衣服還穿反了」。

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從照片可以看到，小女孩穿著一件藍綠色洋裝，配上一條黑色內搭褲，乍看之下沒有問題，但在胸口的位置可明顯看到衣服的標籤。腳上則穿著白底紅色LOGO的運動鞋搭配紅黃色襪子，原PO看到後不禁嘆說，「我想像的畫面中應該是搭深咖啡色的涼鞋…」。

▲看到老公的穿搭風格，原PO有些無言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友看到後笑說，「天下的爸爸都是一樣的」、「爸爸的穿搭美感永遠令媽媽難以理解」、「爸爸：有釦子的不是在前面」、「沒事、沒事，鞋子至少左右沒穿反」、「衣服有穿在身上就很保佑了，我上次回家看到尿布魔鬼氈是往後貼的」、「直接剪掉黑標，一件當兩件穿，很划算」、「爸爸們的穿搭永遠超乎媽媽們的想像，沒有『最驚點』，只有『更驚點』」、「至少有衣服褲子，我老公還忘了給孩子穿褲子，連拖鞋都兩隻不一樣」。

但也有人認為，「小孩可愛，就算穿反也可愛」、「小朋友的顏值幫整體造型加了99分」、「撇除衣服穿反，這樣搭真的還蠻OK的」、「頭髮有綁就很謝謝了，襪子、鞋子沒關係」、「沒關係啦！至少無違和感」、「這樣的穿搭不賴耶，和其他小朋友不同才讚」、「鞋子有穿同一雙已經是超常發揮了」、「爸爸眼裡女兒是最美的，穿什麼都一樣」。