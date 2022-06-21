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拋「成家基金20萬」被酸爆　林佳龍：錢要用在刀口上

▲▼林佳龍今天晚間在「教練」電影特映會前受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲林佳龍今天晚間在「教練」電影特映會前受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

積極爭取民進黨台北市長提名的交通部前部長林佳龍今（21日）拋出政策牛肉，提供結婚生子的新人最高20萬的「成家基金」、40歲以下的女性凍卵補助，但遭台北市副市長黃珊珊潑冷水稱「生養不是錢的問題」。對此，林佳龍晚間受訪說，現行社會福利完全忽略了30歲到50歲的年輕人，減輕年輕人的負擔後，稅收也可能因此增加，這是社會投資的政策，「錢要用在刀口上」。

黃珊珊今天表示，生養是一個人生、工作、生活跟價值的選擇，「我覺得生養不是錢的問題，而是是否有適合的環境能夠生養」，若只單純提供補助，薪水還是兩、三萬沒有增長，還是不會有生孩子的意願。

對此，林佳龍今天晚間在「教練」電影特映會前受訪說，台北的年輕人很辛苦，台北市的人口快速減少，現在只剩下275萬人，很多社會福利都做在托幼及托老，應該想辦法減輕年輕人的成家立業的負擔，他有計算過，以台北市1年大約1萬2千對結婚的市民，給予1戶20萬元的成家基金，作為30歲至50歲年輕人的後盾，而不是兩手一攤說這個是錢的問題，「錢是要用在刀口上，我們的社會福利完全忽略了30歲到50歲的年輕人」。

林佳龍表示，減輕年輕人的負擔後，他們就更容易住在台北，在這裡工作、成家立業、養兒育女、孝順父母，他相信政府稅收也會因此增加，這就是一個社會投資的政策。

另對於黃珊珊請辭台北市副市長問題，台北市人事處今天說明，根據《公務員行政中立法》並沒有規定要請辭，僅要休假，根據公務員行政中立法規定，若參選要在11月10日起依規定請休假。林佳龍說，他相信黃不會拖到11月，黃現在也忙於防疫工作，應該會在登記之前做決定，「我覺得她應該會遵守行政中立」。

媒體也關注，林佳龍是否會在民進黨正式提名前，先遷戶籍到台北市，展現破釜沈舟的決心？林佳龍說，他在台北有家，他是台北出生的「艋舺囡仔」，41歲之前的戶籍都是在台北，這些年到台中去奮鬥、深耕基層是一個階段，所以對他來說，在台北住不是問題，戶籍也都只是一個形式，最重要的是對首都發展他有使命感，民進黨在台北市的提名採徵召，他就是全力做準備，相信黨中央會做最好的安排。

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