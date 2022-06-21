林智堅視訊主持市務會議　持續推動長輩、兒童疫苗施打專案

▲新竹市長林智堅今視訊主持市務會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今視訊主持市務會議，他表示，市府6月20日至7月1日啟動長輩第四劑疫苗專案，周一三五打莫德納、周二四打輝瑞疫苗；5至11歲兒童第二劑疫苗專案則規劃7月4日至7月15日，他也要求各局處加派人力疏導排隊人流，並感謝市民踴躍接種，一起當防疫模範生。

林智堅表示，中央已核准5歲以下幼兒可接種莫德納疫苗，竹市有2萬6024名幼兒，他指示衛生局掌握中央配發疫苗時間，進一步規畫施打時間與地點。

林智堅先向所有局處長抱歉，他6月16日確診，因此今天透過視訊方式主持會議。他也談及6月15日火災，有8人不幸罹難，當下第一時間他也趕到現場，並緊急通知沈慧虹副市長、陳章賢秘書長、社會處、民政處、警察局等相關局處，大家都第一時間到場，一邊關懷家屬、一邊予以緊急安置，當下更希望趕快找到罹難的8位市民大體。

林智堅強調，接下來該做的應是如何關懷家屬，與後續喪葬事宜，都需給予最好協助，他也藉機謝謝社會處與民政處的同仁，也感謝2位處長每天都到靈堂關心家屬，他並指示後續生活照顧與身心狀況穩定，都要繼續請兩個局處多多協助。

市府表示，竹市本周啟動長輩第四劑疫苗專案，開設中正市場、體育館、慈濟靜思堂三處疫苗施打站，7月4日將啟動兒童第二劑疫苗專案，目前新竹市5至11歲兒童疫苗接種率達78.1%。

市府提醒，65歲以上長輩及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請把握機會。