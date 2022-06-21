入境2.5萬上限挨批「回不了國」　羅一鈞：最快下週討論調整

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心限制每週入境人數上限為2.5萬人，但近期返台人數大增，航空公司座位數因此供不應求，引發不少抱怨。對此，醫療應變組副組長羅一鈞今表示，這週沒有要做人數上限調整，最快也要下週才會做討論。

因目前上海疫情嚴峻，浦東機場仍實施嚴格防疫措施，檢視7月中前長榮航空飛行桃園－上海的航班，僅6月23日、7月7日2航班，不過2航班均已額滿，同時段上海－台北航線也沒有空位。華航上海－台北航線在本月底也已沒有機位，最快為7月14日航班才有空位。

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針對機位不足問題，民眾期盼指揮中心能盡快開放人數，但因為近期Omicron亞型變異株BA.4和BA.5攻進台灣，指揮中心不得不暫時停止放寬。羅一鈞說，6/15才開始執行新制3+4，昨天跟今天是了解剛從3+4要離開，進入第4天以上可篩陰性外出民眾是否有遵守規定。

羅一鈞強調，會在大家遵守規定的情形及交通部盤點業者、航空機位還有民眾返國需求，而機場管理、防疫計程車量能和防疫旅館量能，都會一週週進行討論，針對人數上限放寬調整部分，這週沒有要做人數上限調整，最快也要下週才會做討論。