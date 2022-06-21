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台中驛鐵道園區展出「英國貴婦」老火車　他伸手撥弄下秒悲劇了

▲▼台中驛鐵道文化園區展出EMU100型自強號，後方右側尾燈遭民眾破壞。（圖／台中驛鐵道文化園區提供）

▲台中驛鐵道文化園區展出EMU100型自強號，後方右側尾燈遭民眾破壞。（圖／台中驛鐵道文化園區提供）


記者李姿慧／台北報導

台鐵委外打造及經營台中站台中驛鐵道文化園區，近來展出EMU100型自強號等3款老火車，未料開展11天就傳出有民眾「撥弄」有「英國貴婦」之稱的EMU100型尾燈牌，讓好不容易找到零件的尾燈直接摔落軌道破碎，而該民眾則直接轉身走人，消息一出讓網怒「手是多賤？」

台中火車站舊站為國定古蹟，台鐵委託「經典國際公司」分階段開發及營運，打造台中站台中驛鐵道文化園區，配合6月9日鐵路節，台中驛鐵道文化園區舉辦「台中‧驛難忘」保溫計畫，展出台灣首款電聯車、有英國貴婦之稱的EMU100型自強號，以及曾是電氣化前最快陸上交通工具的DR2700型「光華號」、R100型柴電機車等，並復刻1940年代售票亭，也有鐵道專家古庭維攝影展，吸引不少民眾參觀。

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不過老火車才展出11天就傳「出事」，6月19日上午11時許，一名男性民眾參觀已有44年歷史的EMU100型自強號時，一開始與一般旅客一樣正常，不斷拍攝火車，不過後來卻伸手去撥弄尾燈牌，讓前方的尾燈直接掉落軌道摔碎了，而該民眾沒有通報業者，直接轉身走人。

▲▼台中驛鐵道文化園區展出EMU100型自強號，後方右側尾燈遭民眾破壞。（圖／台中驛鐵道文化園區提供）

▲台中驛鐵道文化園區展出EMU100型自強號，後方右側尾燈遭民眾破壞。（圖／台中驛鐵道文化園區提供）

據了解，台中驛鐵道文化園區一開始向台鐵購買EMU100型自強號時，當時列車並無車尾燈，台中驛鐵道文化園區為了呈現原貌，透過管道費心收集到尾燈並裝上EMU100型，未料好不容易取得的珍貴尾燈竟活生生被民眾撥弄摔壞。

對此，台中驛鐵道文化園區表示，EMU100型自強號兩個尾燈是透過關心園區的朋友很用心找到的，希望民眾來看火車可以看到原貌，如今造成損壞，也會讓其它參觀民眾無法看到，因此呼籲來參觀民眾動眼不動手，好好愛護和維護展出火車，除目前已有參觀注意事項公告外，未來也將評估增加適當地點增設參觀提醒，至於損壞的尾燈，也會想辦法再透過管道尋找並復原，至於是否向弄壞民眾求償並非重點。

台鐵資產中心副總劉睿紘則表示，台中驛鐵道文化園區目前委託廠商經典國際經營，有50年特許期外，還可優先續約20年，該EMU100型自強號為經典國際公司向台鐵購買，民眾去摸後發生毀損情況，廠商事後才發現，尾燈受損後，還得再維修，呼籲民眾不要任意破壞，否則可能得負起賠償責任。

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