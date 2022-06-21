廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

記者魏有德／綜合報導

廣東韶關市自「龍舟水」時期以來，全市累計平均雨量741.8公釐，局部地區達到1527.5公釐，已突破有氣象記錄以來的同期歷史極值，19日起發生的洪水已造成土石流漫至市區，甚至有民眾拍下車輛隨洪水載沉載浮的情況。此外，英德市江南村則是全村泡在水裡，從空拍鏡頭觀察，混濁的黃色水流已讓人分不清河道和陸地的界線，宛如孤島。

▲廣東英德市江南村被江水淹沒。（圖／翻攝微博）

《羊城晚報》報導，暴雨後的英德市，在防洪堤外，江南村、沙角村被江水圍住。英德市英城鎮長堤路也出現水浸狀況，最深處已至小腿肚附近，仍有不少市民涉水過街，汽車、電動車也時有駛過。

據了解，英德市在1915年曾測出37.03公尺的大陸洪水最高水位，目前英德市的水位則是34.57公尺，成為有史以來第二高紀錄。由於位於上游的韶關市擔心洪水潰堤，採取預先開閘放水的措施，下游的英德市及清遠市在連日暴雨下的水災情況，無疑是雪上加霜。

▲廣東暴雨致洪水，部分村鎮全泡在水裡。（圖／翻攝羊城晚報）

根據《廣東發布》資訊顯示，受持續強降雨影響，韶關市21日14時左右可能出現56.6公尺洪峰水位，為50年一遇的洪水。韶關市三防指揮部提醒，武江、湞江、北江沿河兩岸所有房屋、背街低窪房屋人員，特別是危房、老舊小區房屋人員，龍洲島所有人員，在建工地人員全部轉移。