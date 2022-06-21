　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

記者魏有德／綜合報導

廣東韶關市自「龍舟水」時期以來，全市累計平均雨量741.8公釐，局部地區達到1527.5公釐，已突破有氣象記錄以來的同期歷史極值，19日起發生的洪水已造成土石流漫至市區，甚至有民眾拍下車輛隨洪水載沉載浮的情況。此外，英德市江南村則是全村泡在水裡，從空拍鏡頭觀察，混濁的黃色水流已讓人分不清河道和陸地的界線，宛如孤島。

▲廣東暴雨致洪水，部分村鎮全泡在水裡。（圖／翻攝微博）

▲廣東英德市江南村被江水淹沒。（圖／翻攝微博）

《羊城晚報》報導，暴雨後的英德市，在防洪堤外，江南村、沙角村被江水圍住。英德市英城鎮長堤路也出現水浸狀況，最深處已至小腿肚附近，仍有不少市民涉水過街，汽車、電動車也時有駛過。

據了解，英德市在1915年曾測出37.03公尺的大陸洪水最高水位，目前英德市的水位則是34.57公尺，成為有史以來第二高紀錄。由於位於上游的韶關市擔心洪水潰堤，採取預先開閘放水的措施，下游的英德市及清遠市在連日暴雨下的水災情況，無疑是雪上加霜。

▲廣東暴雨致洪水，部分村鎮全泡在水裡。（圖／翻攝微博）

▲廣東暴雨致洪水，部分村鎮全泡在水裡。（圖／翻攝羊城晚報）

根據《廣東發布》資訊顯示，受持續強降雨影響，韶關市21日14時左右可能出現56.6公尺洪峰水位，為50年一遇的洪水。韶關市三防指揮部提醒，武江、湞江、北江沿河兩岸所有房屋、背街低窪房屋人員，特別是危房、老舊小區房屋人員，龍洲島所有人員，在建工地人員全部轉移。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
酒駕熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」
「7月手搖飲料全面漲價？」老闆嘆會賠死　他怒：再漲喝得起嗎
「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴
快訊／午後雷陣雨開炸　13縣市大雨特報
快訊／幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳
熱褲妹開BMW撞死人　黑歷史讓人拳頭硬了！
反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉
快訊／兒下跪緝兇抓到了！高雄慈父遭撞重傷　駕駛落跑2天現形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

怕禿3個月不洗頭！她曝超慘下場崩潰求救...眾人看「一坨毛」傻眼

廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

江蘇第三虎前副書記張敬華被捕　利用情婦開公司洗錢進口袋

唐山受害女子「現況公布」　官方：2名女性輕傷已轉往普通病房

十年巨變！　習近平智囊鄭永年談大陸政治層面發展

結婚1年半「啪2次仍是處女」！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

7／1就職倒數　李家超：未來5年是香港由治及興的重要階段

河南多間村鎮銀行爆「取錢難」　儲戶赴鄭州維權健康碼集體變紅

「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海永別

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

怕禿3個月不洗頭！她曝超慘下場崩潰求救...眾人看「一坨毛」傻眼

廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

江蘇第三虎前副書記張敬華被捕　利用情婦開公司洗錢進口袋

唐山受害女子「現況公布」　官方：2名女性輕傷已轉往普通病房

十年巨變！　習近平智囊鄭永年談大陸政治層面發展

結婚1年半「啪2次仍是處女」！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

7／1就職倒數　李家超：未來5年是香港由治及興的重要階段

河南多間村鎮銀行爆「取錢難」　儲戶赴鄭州維權健康碼集體變紅

「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海永別

推動亞太地區立憲工程　澳洲憲法學者獲唐獎法治獎

7、8年級生「2大神器」！一張照釣萬人回憶殺：買右邊都有錢人

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

朱智勳踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

中職新人測試會27日登場　153名選手一較高下

班史提勒親訪烏克蘭！　高喊：澤倫斯基你是我的英雄

台股大反彈！指數大漲361點收在15728　長榮航衝上漲停板

LIVE／新北稱恩恩送醫「依中央規定」無延誤　指揮中心最新說

奴才做模型！貓設計師硬裝忙「卯起來打洞」　暖哥寵溺眼神閃瞎網

特斯拉裁500人僅提供「1星期資遣費」　前員工怒告上法院

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

大陸熱門新聞

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

骨科停診爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲片瘋傳

年輕夫妻電梯內忍不住！隔天慘SOD主角

珍寶海鮮舫46年命運多舛！開業前大火76人死傷

女歌手抱早產嬰「一位母親竟需用孕照證明生育過」　痛批世界荒唐

爸求稚兒借壓歲錢！用3個漢堡換走1.8萬

幾十萬人存款消失釀金融風暴 撈1760億幕後黑手轉國籍逃亡

啪2次仍是處女！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

房子一賣就收到徵收公告　屋主虧慘拒交屋

姊妹愛上同一人！她親手將姊姊推進河裡

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

唐山被打女子現況公布　官方：2名女性輕傷

百萬屍骨當人柱？長城秘密武器是它

更多熱門

相關新聞

印度、孟加拉洪水釀70死！數百萬人受困

印度、孟加拉洪水釀70死！數百萬人受困

印度與孟加拉近日受暴雨影響，多處受到大規模洪水襲擊，數百萬棟房屋遭淹，交通嚴重阻斷，上百萬人受困，至今已造成至少70人死亡，目前兩國已經向軍方尋求支援。

大陸75條河流水位超警　24座水庫攔洪應對

大陸75條河流水位超警　24座水庫攔洪應對

廣西連日豪雨釀5死！大陸水利署示警

廣西連日豪雨釀5死！大陸水利署示警

210隻豬仔險滅頂　消防員「抱緊」處理

210隻豬仔險滅頂　消防員「抱緊」處理

油車怕淹水！他問電動車沒影響嗎

油車怕淹水！他問電動車沒影響嗎

關鍵字：

廣東韶關英德洪水淹水雨量

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

音樂系學生自製解放軍基地地圖

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面