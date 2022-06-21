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西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」：真的無敵

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤牛排。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

知名餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，就有網友今天要到西堤聚餐，於是前晚發文求問，內行們都點什麼？有趣的是，鄉民們最愛的並不是牛排，而是一面倒大推這道主餐。

網友昨在PTT提到，「明天員工聚餐要吃西堤，但回想上次進餐廳，已經是6、7年前的事情了，根本不知道要點什麼，只記得很好吃的咖哩鮮蝦蘆筍沙拉，想問各位大大推薦點什麼呢？」

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話題掀起討論，鄉民們紛紛回應，「鴨胸吧，吃起來跟夏慕尼的差不了多少」、「絕對是鴨胸」、「鴨胸無敵」、「鴨胸唯一信仰」、「鴨胸真好吃」、「鴨胸唯一選擇」、「鴨胸那個皮超讚」。

▲法式香煎鴨胸。（圖／翻攝自西堤官網、PTT）

▲鄉民們狂點名鴨胸。（圖／翻攝自PTT）

這道大家清一色點名的「法式香煎鴨胸」，是透過完美火侯與主廚技法，烘烤至九分熟，其外酥內軟，有著夢幻粉色，不過每日限量供應。

當然，也有其他品項的擁護者表示，「豬排超讚」、「沙瓦喝到飽」、「燉的那個牛肉很好吃」、「以前只喜歡吃麵包塗焗烤的醬？主菜沒什麼印象了」、「沙瓦讚讚」。

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▼法式香煎鴨胸。（圖／翻攝自西堤官網）

▲法式香煎鴨胸。（圖／翻攝自西堤官網、PTT）

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