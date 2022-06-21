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將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro續航力大增。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

根據許多外媒爆料，今年9月預計會發布的iPhone 14系列會在CPU晶片上有所變化，可能僅有iPhone 14 Pro和14 Pro Max搭載最新的A16處理器，此外電池續航力也大幅提升，科技爆料客就透露，iPhone 14 Pro Max續航力增加2小時10分鐘。

科技爆料客iHacktu ileaks在推特上透露A16最新的訊息，他表示製程升級到台積電4nm，從跑分結果看來，A16整體效能有大幅提升。

先前的訊息指出，iPhone 14和14 Max兩款初階的機型，依然搭載A15處理器，不過預計會有所增強，而最新的A16處理器僅在高階機款出現。性能方面，先前爆料客LeaksApplePro表示，CPU性能增加15%左右，不過根據iHacktu ileaks的最新爆料，跑分結果指出，A16的CPU提升了42%，GPU提升了35%。

此外，iHacktu ileaks也在推特上表示，4800萬鏡頭的表現十分驚人，不過並沒有詳細說明相機細節，但iPhone 14 Pro 的續航時間增加了2小時又10分鐘，並且可以在16分鐘可充入50%電量。

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