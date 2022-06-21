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快訊／陳時中快篩陰性回歸記者會？　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心6/11記者會，左起分別為發言人莊人祥、指揮官陳時中，以及醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心6/11記者會，左起分別為發言人莊人祥、指揮官陳時中，以及醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/21）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會說明疫情及防疫作為等事宜，提供直播，出席名單還有待確認。指揮官陳時中6/12快篩陽性，昨日解隔仍快篩陽，且稍有咳嗽症狀，故記者會仍由醫療應變組副組長羅一鈞主持，今日陳時中是否得以快篩陰性回歸記者會？下午指揮中心有望說明。

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，成為國內首位兒童死亡個案，恩恩爸要求新北市政府公開求救錄音檔卻遭百般阻擾。今日週刊公佈收到的11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，發現致命關鍵在於新北市政府當時自創「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，但多次致電衛生局卻未接，才轉往119求援。

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雖然後來消防局聯絡上衛生局，但接線者的態度也遭人詬病。衛生局上午已先發出6點聲明，強調恩恩案發生時，新北市確診數高達360人，居隔人數也高達1萬人，為全國之冠。通報程序是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」；下午指揮中心有望對此事做出回應。

昨日新增3萬5596例個案，創下5/5以來新低，但卻出現首例疑似成人多系統發炎症候群（MIS-A）過世個案，為新北市52歲男性，確診康復後3天出現呼吸困難症狀，緊急送往急診就醫，並住進加護病房插管治療，仍不幸於5月28日病逝。指揮中心昨表示，是否為MIS-A個案，還要提交給專家做檢視，下午有望進一步說明。

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