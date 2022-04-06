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獨／夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

▲跨性別Ann跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲跨性別Ann（左）跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

對於「跨性別」族群來說，不少人都想要擁有一對「女性第二性徵」，也就是一對乳房，不過近期卻傳出一名跨性別的女性在進行隆乳手術之後，乳房變成了胸肌，這讓她非常失望，因為自己拼命在夜店打工存下的錢，好不容易可以做手術，結果卻失敗，消息在跨性別的姐妹圈傳開，許多人為她抱不平。

Ann跟陳媛在接受《東森新媒體ETtoday》採訪跨性別議題時，暢談自己接受隆乳手術的心情，但也意外透露了近期有一名頗為知名的跨性別「姐妹」也接受了隆乳手術，但效果不如預期，Ann說：「這件事驚動到我們姐妹圈，大家都在瘋狂討論，這個姐妹是我們非常好的姐妹，她本身也有點知名度，結果卻被人家這樣對待」。

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她的胸部不是胸部！Ann也透露自己看過這位姐妹的「作品」後，轉述自己當下看到的想法，記者很好奇的追問，不是胸部那是什麼？Ann跟陳媛異口同聲的說「胸肌」，因為沒有辦法靠近集中，陳媛還說：「到後面有高低奶的狀況，她脫給我看的時候，我真的有嚇到，而且為了這個手術，她努力在夜場工作，好不容易存到錢再手術」。

▲跨性別Ann跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ann認為性別友善診所很重要。（圖／記者吳奕靖攝）

▲跨性別Ann跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳媛表示很心疼自家姐妹的遭遇。（圖／記者吳奕靖攝）

陳媛透露，姐妹圈都覺得很惋惜，畢竟擁有「一對女性胸部」是跨性別族群非常渴望，她們視為是跨性別的分水嶺，不過從小就在歧視異樣眼光長大的她們，也呼籲姐妹們，除了要慎選醫生之外，對於找到性別友善診所也是非常重要的一環，Ann強調，「性別友善就是看到我的病歷表之後，只會把我當成女性客人來對待，讓自己可以很舒服」。

國內知名整形醫師邱浚彥也提醒跨性別族群要進行隆乳手術，因爲男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆乳，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆乳方式。不過他也提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染。

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