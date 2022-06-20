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欠稅大戶領50萬保險金仍拒繳　屏東分署拘提聲請管收他怕了

▲執行官開庭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行官開庭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男性義務人滯欠綜合所得稅約740萬餘元，國稅局自2015年起陸續將案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署就義務人名下存款、股票等財產執行，並持續扣押該義務人每月收入3分之1，總計徵起約340萬餘元，有一筆50萬元保險金收入卻拒繳納，屏東分署使出管收撒手鐧讓他秒吐繳。

▲執行官開庭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

該義務人欠稅案雖正常扣薪中，但執行官仍鍥而不捨調查義務人財產，發現2019年時他竟然新增一筆來自保險公司的所得，原來他在20年前所開設的商號有保險期滿還本金可以領，他向保險公司申請後，保險公司開立約面額50萬支票以代支付。

屏東分署通知義務人說明該筆保險金流向，其到場後先是稱有債主在家門口等，債主追債甚兇，其非常驚嚇，就把錢給他們；待執行官提示支票是由其女性友人提兌的資料後，義務人旋又改口陳稱記不清楚；而其女性友人經分署調查時陳稱：票款是擔任義務人幫傭所得的報酬云云。

分署之後再發公文通知他提出清償計畫，他則屢屢以沒空、要上班等理由拒不到場。執行官遂於2021年9月向屏東地院聲請拘提裁准後，囑託高雄分署執行人員到他辦公室，持拘票強制拘提，並旋即由屏東分署執行人員解送回屏東。

他聘請律師到屏東分署協助後，執行官再次訊問為何把票款讓女性友人領走，義務人這回則又改口陳稱是為了有人代為處理後事云云，執行官當場告知該筆保險金是其財產，應該拿來繳稅卻給了友人，且理由多次前後矛盾，顯然有脫產的情形，分署當天將向屏東地院聲請管收，男子才開始提出清償計畫。

最後他聯絡其他友人到場，當場先繳納保險金的一半約25萬元，剩下的款項則由友人簽立擔保書後辦理分期，在今年5月終於把脫產的50萬元繳納完畢。

屏東分署表示，如果接獲公文通知應報告財產狀況卻無故不到，執行官可向法院聲請拘提以強制到場，而義務人即便按月扣薪中，如果薪資顯然不足以清償欠稅，名下若有其他財產也應該交由分署執行或拍賣以抵償欠稅，一旦發現有脫產情形而不繳納或提供擔保，分署會向法院聲請管收，積極執行以落實公法債權之保障。

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