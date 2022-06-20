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6歲童確診「手腳指甲全發白」　羅一鈞曝「可能原因」：相當少見

▲▼ 。（圖／童綜合醫院提供）

▲確診男童感染第3天，出現雙手腳趾甲完全變白的症狀。（圖／童綜合醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

台中市一名6歲男童確診後，手指和腳指甲突然完全發白、失去血色，讓不少家長相當恐慌。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，是相當少見情形，可能確實跟染疫後微血管變化有關，但不是重症前兆。

收治該名男童的童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧表示，男童是在6月初受到感染，出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀的2天後就退燒，但翌日雙手雙腳的指甲卻突然變白，男童父親立刻掛了視訊門診。

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高佳慧說明，新冠病毒在感染人體過程中造成血管受傷、形成小血栓，導致指甲的血液循環變差，才會出現變成白色的狀況，但這種變色情形只是一個現象，完全不會造成生命危險，也不會影響手腳的功能，從目前案例來看，平均2到3個月後就會自行恢復，家長不用太擔心。

羅一鈞今也提到，該男童幾天觀察後有好轉，可能確實跟染疫後微血管變化有關，但不是重症前兆，也不是MIS-C的症狀，目前國內並沒有大量類似情形，可能要再蒐集更多國際資料來看有沒有相關問題。

另外，日前也有一名3歲重症童染疫後發現有糖尿病，之後出現酮酸中毒情形死亡；有醫師指出，這類患者「呼吸會有水果味」。羅一鈞也解釋，呼吸有水果味和染疫與否無關，因為呼吸會帶有酮酸，各種型糖尿病患呼吸時，週遭人聞起來的確會有水果味的情況，這也是很典型的病徵，可以用來警覺該患者是否已經發生酮酸中毒，當作鑑別參考。
 

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