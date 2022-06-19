　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

▲▼柯文哲跨海 民眾黨插旗金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾黨插旗金門，柯文哲18日為服務處揭牌。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、林名揚／綜合報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲18日為金門服務處揭牌，提到自己其實主張興建「金廈大橋」，因為金門是解決兩岸紛爭很好的示範地點，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。對此，國民黨立委陳玉珍表示，這確實是「金門人的盼望」。不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗認為應審慎評估，而網友反應也相當兩極。

柯文哲18日前往金門為民眾黨全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，也為準備披戰袍角逐金門縣議員的「美女刺客」周曉芸加油打氣。不過，談到兩岸之間的困境，柯文哲認為，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，可以興建金廈大橋，連結機場與金門。

柯文哲表示，金門是兩岸紛爭緩衝的示範地點，從廈門機場蓋一條金廈大橋直通金門，水、電、垃圾的問題都可以解決，而金門也可以蓋一個超大型的醫院，讓廈門人直接來就醫，金門人出國也可以直接從廈門機場出去，不用大老遠的繞去台灣。

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨立委陳玉珍贊成柯文哲主張，認為這是「金門人的盼望」。（圖／記者邱顯燁攝）

根據《東森新聞》報導，國民黨陳玉珍聽聞後，大讚柯文哲的想法，「事實上這也是我們金門人盼望，對金門經濟發展，客流、各方面都有幫助，所以我們支持這主張。」

不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗則持保留態度，認為議題涉及國防、經濟及兩岸問題，呼籲政府應審慎評估後再做決定。

PTT網友紛紛留言，「門戶大開」、「會不會過沒幾年變克里米亞」、「沒有戰爭前提的話，這樣主張是沒錯」、「兩岸的情況跟台日有相同嗎？」、「邊境管理會出問題，非洲豬瘟還沒結束」、「待過金門的就知道，他們身份認同很奇怪」、「金門本來就都掛五星旗」、「對金門有好處，對台灣好像沒有」、「記得要建堅固一點，這樣坦克才過的來」、「要不要乾脆金門就棄守算了？」、「覺得不OK，醫療資源都緊繃了還要分給其他人」。

也有人持不同想法，「都小三通了還在介意橋，意識型態作祟」﹐「金門水都拉對岸管線了，早晚的事」、「反對的都出一張嘴，不然叫金門重新軍事化阿」、「說門戶大開的，是不是以為金門離台灣很近」、「基本上石垣島也是跟花蓮買物資，日本政府也沒說什麼」、「這麼近建個橋也還好吧，本來就有來往阿」、「橋明明就很好管理，戰爭炸掉就好」、「金門水電都依賴廈門福建早就不是新聞了」、「覺得現在金門守得下來的，真的是天兵」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
林昀儒直落四橫掃中國向鵬　奪WTT挑戰賽男單冠軍！
夜市買熱狗「要等1.5小時」！貼文曝光在地人狂推：便宜又大支
8男找女高中生開性愛趴「老師也在」　日主嫌認了：至少辦60場
冷氣開26度常熱醒？內行人揭「關鍵非溫度」　點出3招涼爽又省
力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災
金鐘視后宣布分手小7歲男友！　五年情斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

主張建金夏大橋挨批「吳三桂」　柯文哲：也可以看成反攻大陸路線

力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

10架共機侵擾我國西南空域　遭空軍廣播驅離、防空飛彈追監

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

主張建金夏大橋挨批「吳三桂」　柯文哲：也可以看成反攻大陸路線

力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

林俊憲批柯文哲修橋為解放軍開路　「敢不敢列在總統選舉公報上」

徵召林智堅戰桃園「他」有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥被讚爆

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

10架共機侵擾我國西南空域　遭空軍廣播驅離、防空飛彈追監

陳禹勳頻牽制聽到「還是會害怕」笑出來　百中繼百救援Ｍ4

湖人想挖巫師一哥「有兩大對手」　畢爾談動向：可能很瘋狂

安柏赫德又被看破手腳！　心理治療師剖析：人生就是一直在說謊　

老公兒子都被媳婦搶走！70歲婆婆「被激到」砸百萬回春　成果超值得

泰迪休4天再先發　廖任磊領軍味全拚5成勝率

公車司機吃「軟糖」突昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞　警驗成分慘了

電影院位置最佳視野在哪？內行人曝「簡單算式」一看就懂

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國　指出21點謬誤與事實真相

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

柯文哲主張建金廈大橋　藍營女戰神6字回應

主導進口石斑魚！日養殖業龍頭：一直想報答賑災

沈慧虹參選新竹市長解決黨籍質疑　柯建銘任入黨申請推薦人

2024選總統？　郭台銘親自回應了

主張金夏大橋挨批「吳三桂」　柯回應

徵召林智堅鄭寶清有意見挨轟　王浩宇籲停止內鬥

石斑何處去？日本最大養殖業者欲引進　「一直希望報答台灣捐款賑災」

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

盼成兩岸紛爭緩衝　柯文哲主張建金廈大橋

恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

央行升息半碼　學貸、紓困貸款全額補貼

恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜回應了

台北市長選戰　林佳龍：有信心民進黨會贏

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

更多熱門

相關新聞

主張金夏大橋挨批「吳三桂」　柯回應

主張金夏大橋挨批「吳三桂」　柯回應

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，而藍營黨團要柯問金門鄉親看法、綠營更痛批這是為解放軍開路，對此，柯文哲19日受訪時回應，金廈大橋換個角度也可以看成是反攻大陸的路線。

柯文哲台南拉抬民眾黨選情

柯文哲台南拉抬民眾黨選情

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

綠委批柯為解放軍開路：敢不敢列選舉公報

PTT刪光柯文哲金門建橋新聞　網：不要妄議

PTT刪光柯文哲金門建橋新聞　網：不要妄議

金門醉男夜闖女子家　他上衣被扯掉火速落網

金門醉男夜闖女子家　他上衣被扯掉火速落網

關鍵字：

柯文哲金門金廈大橋陳玉珍PTT

讀者迴響

熱門新聞

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

快訊／林昀儒擊敗中國向鵬　奪WTT挑戰賽冠軍

那些年「以為是外國人」5台灣明星

GG越硬＝性能力強？5級硬度一次看

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

他見4男打1女出手救人　卻被毆到昏迷

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

周杰倫新專輯「超狂創作過程」曝光！　網一看錄音地點全傻眼：太神啦

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

Ashly遭疑「假懷孕」氣炸：還說試管嬰兒是地獄來的

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面