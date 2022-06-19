柯文哲主張建「金廈大橋」！藍營女戰神6字回應　PTT吵翻了

▲民眾黨插旗金門，柯文哲18日為服務處揭牌。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、林名揚／綜合報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲18日為金門服務處揭牌，提到自己其實主張興建「金廈大橋」，因為金門是解決兩岸紛爭很好的示範地點，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。對此，國民黨立委陳玉珍表示，這確實是「金門人的盼望」。不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗認為應審慎評估，而網友反應也相當兩極。

柯文哲18日前往金門為民眾黨全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，也為準備披戰袍角逐金門縣議員的「美女刺客」周曉芸加油打氣。不過，談到兩岸之間的困境，柯文哲認為，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，可以興建金廈大橋，連結機場與金門。

柯文哲表示，金門是兩岸紛爭緩衝的示範地點，從廈門機場蓋一條金廈大橋直通金門，水、電、垃圾的問題都可以解決，而金門也可以蓋一個超大型的醫院，讓廈門人直接來就醫，金門人出國也可以直接從廈門機場出去，不用大老遠的繞去台灣。

▲國民黨立委陳玉珍贊成柯文哲主張，認為這是「金門人的盼望」。（圖／記者邱顯燁攝）

根據《東森新聞》報導，國民黨陳玉珍聽聞後，大讚柯文哲的想法，「事實上這也是我們金門人盼望，對金門經濟發展，客流、各方面都有幫助，所以我們支持這主張。」

不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗則持保留態度，認為議題涉及國防、經濟及兩岸問題，呼籲政府應審慎評估後再做決定。

PTT網友紛紛留言，「門戶大開」、「會不會過沒幾年變克里米亞」、「沒有戰爭前提的話，這樣主張是沒錯」、「兩岸的情況跟台日有相同嗎？」、「邊境管理會出問題，非洲豬瘟還沒結束」、「待過金門的就知道，他們身份認同很奇怪」、「金門本來就都掛五星旗」、「對金門有好處，對台灣好像沒有」、「記得要建堅固一點，這樣坦克才過的來」、「要不要乾脆金門就棄守算了？」、「覺得不OK，醫療資源都緊繃了還要分給其他人」。

也有人持不同想法，「都小三通了還在介意橋，意識型態作祟」﹐「金門水都拉對岸管線了，早晚的事」、「反對的都出一張嘴，不然叫金門重新軍事化阿」、「說門戶大開的，是不是以為金門離台灣很近」、「基本上石垣島也是跟花蓮買物資，日本政府也沒說什麼」、「這麼近建個橋也還好吧，本來就有來往阿」、「橋明明就很好管理，戰爭炸掉就好」、「金門水電都依賴廈門福建早就不是新聞了」、「覺得現在金門守得下來的，真的是天兵」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完