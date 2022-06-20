烏克蘭盧甘斯克州長：已為最壞情況做好準備

▲隨著北頓內茨克逐漸失守，飽受轟炸的利西昌斯克也即將進入巷戰狀態。（圖／路透）

文／中央社烏克蘭利西昌斯克19日綜合外電報導

烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天打開他的防彈背心口袋，向法新社記者展示他身上的彈匣和止血帶。

現年46歲的蓋戴接受法新社專訪時表示：「利西昌斯克（Lysychansk）和整個地區的情況都很嚴峻。因為俄羅斯人每天24小時都在砲轟我們的部隊陣地。」

在利西昌斯克，有跡象顯示兩軍準備進行巷戰，士兵不斷挖掘、樹立帶刺鐵絲網，警察也將燒毀的車輛打橫擺放，以堵住馬路。

蓋戴說:「有一種說法是：只要做好最壞打算，最好的狀況就會發生。我們當然必須做好準備。」

他警告俄軍將透過切斷後援補給道路，來包圍利西昌斯克。

「他們可能切斷地區補給，而我們可能四面楚歌。利西昌斯克市區內也可能爆發戰鬥。這就是戰爭。」

目前烏軍大砲正從利西昌斯克向北頓內茨克（Severodonetsk）開火，北頓內茨克的阿佐特（Azot）化工廠冒出濃煙，俄軍則以砲彈和火箭還擊。

蓋戴表示，「看看北頓內茨克堅持了多久，你可以看到他們（俄軍）尚未完全控制這個城鎮…他們無法再推進，也不能把他們的大砲或坦克放在那裡。」

他呼籲西方各國盡快提供長程武器援助，「西方確實在幫助我們，這樣很好，但可惜已經有些太遲。」



