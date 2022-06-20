陸宣布：陸基中段反導攔截技術試驗成功　不針對任何國家

▲陸基中段反導攔截示意圖。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部19日晚間宣布，19日晚，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的，「這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。」

這並不是大陸軍方首次宣布進行陸基中段反導攔截技術試驗，陸媒《環球時報》旗下軍事微信公眾號《樞密院十號》指出，2010年1月11日、2013年1月27日、2018年2月6日，以及2021年2月4日都曾宣布過類似的消息。

反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。

彈道導彈飛行的三個階段，第一個階段是初段，或者叫上升段，從導彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

通常而言，上升段的導彈速度慢、軌跡單一，攔截技術難度最小，對己方的附帶傷害小。但此時導彈往往還處於對手領土或領空範圍內，需要突破重重防禦，實際上非常難以實現。

而再入段的導彈飛行速度極快，洲際導彈的彈頭再入速度可達15至20馬赫，而且此時彈頭已經與彈體分離，不但體積小，而且可能釋放假彈頭等干擾手段，攔截起來也非常困難。即便攔截成功，導彈殘骸也可能落在領土上造成附帶傷害。

因此，中段攔截就成為針對中遠程導彈乃至洲際導彈最重要的技術手段。在彈道導彈飛行中段實施攔截，時間相對來說比較長，但由於此時導彈的彈道高度比較高，所以攔截起來仍有相當難度。

《樞密院十號》特別強調，中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。