嘉義市國高中以下6／13恢復實體課程　新生登記線上進行為主

▲▼ 嘉義市宣布6月13日恢復實體課程 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於疫情逐漸平緩，在教育部訂定的停課標準與落實防疫作為下，讓學生回到學校上課，增加同儕間互動的機會，有助於學習。嘉義市教育處處長林立生表示，市府不斷與學校進行溝通討論，在多方評估、考量後，決定嘉義市國高中、國小與幼兒園(含附幼)於6月13日恢復實體課程，恢復實體課程前，將進行全市校園清消作業，讓學生與家長安心。

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林立生表示，恢復實體課程後，若家長基於防疫目的或擔心疫情，可為其子女向就讀學校請「防疫假」，我們也請學校審酌個案情形，從寬認定予以防疫假，且不列入出缺勤紀錄，另外也請學生留意，若符合不可到校情形者，請配合相關防疫規定，保護自己也保護身邊的人。

教育處表示，6月是畢業季，國中小畢業典禮維持「實體辦理」，師生需全程配戴口罩，原則不開放家長入校觀禮，但各校亦可同步採線上直播，讓家長能同步參與典禮。為考量畢業生能如期參加畢業典禮，國三、小六應屆畢業生維持遠距教學至各就讀學校畢業典禮前。

教育處也提醒家長，國中新生登記、報到將於6月16日至18日辦理，總量管制學校民生國中新生登記日提早於6月10、11日辦理。另外因應疫情，新生登記報到以線上辦理為主，但也同步開放現場報到。