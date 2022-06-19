AV女優娃娃控潛規則　導演圤智雨曝截圖打臉：是誰主動說以身相許

▲AV女優娃娃和圤智雨槓上。（圖／翻攝自圤智雨臉書）

記者張靖榕／綜合報導

台灣AV女優娃娃近日爆和同為AV女優的吳夢夢「開戰」，指控對方施壓導致自己的作品被AV平台下架，她還公布音檔控訴網紅推手、AV導演圤智雨想對她潛規則。圤智雨18日發文3點打臉娃娃，反問「到底誰在那邊愛你喔，（說要）以身相許？」

圤智雨18日在臉書公布超過60張LINE截圖，「打臉翁姓女優」！當中娃娃曾在4月初傳訊給他，私底下嗆麻豆傳媒的版面上以「台灣第一女優」來介紹吳夢夢，「你不覺得這個專欄很丟台灣人的臉嗎」？她還表示若讓台灣人來票選，「我絕對是鄉民們更認可的條件對嗎」？

▲▼圤智雨公布截圖打臉娃娃。（圖／翻攝圤智雨臉書）

娃娃在訊息中表示自己十分介意「台灣第一女優」的名號，因此主動提出15萬外加一雙球鞋送給圤智雨，請他幫忙宣傳自己，最終敲定12萬元外加一雙球鞋作為宣傳價，還說她應該要和圤智雨簽保密合約，「拜託我的腹黑只有你知道」。

圤智雨列出3點回擊，第一點是當時鄧佳華的《華根初上》確實是由他所導演，娃娃卻稱他僅是「掛名導演」，還因為拍不好被換掉，對此他嗆當初拍攝全程有媒體記者在旁邊跟拍，「請問要怎麼掛名導演，妳當記者瞎嗎？」

第二點，圤智雨說拍完《華根》後接受專訪時就已表明不接拍鄧佳華下一步演出作品，卻被娃娃說成是「被換掉」，讓他質疑「都已經沒合作沒聯絡了何來第三集又被換掉，妳嗑了什麼？」

第三點，娃娃指控圤智雨想要對她潛規則，圤表示潛規則要成立是建立在一方使用權勢威脅，半強迫對方同意才算，但娃娃當初還欣然協商並完成付費合作，中間並沒有不舒服或不愉快的情節，錄音檔中就能聽得出來，「是誰主動說要以身相許呀？可以搞清楚重點嗎！」

圤智雨表示下周就要對娃娃，連同未經查證就挺娃娃亂留言的粉絲。