「政治獻金申報」險做白工！民眾黨參選人助監院抓漏

▲民眾黨發言人張清俊。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／綜合報導

對投入選舉的人來說，今年最重要的事情之一，就是正確地向監察院申報「政治獻金」；申報費時諸多繁瑣的細節，監察院也多次開設線上課程教學解說申報流程、捐贈限制及注意事項等。但沒想到，監察院今年的申報系統險些出包，還好及時修正，否則，參選人們恐怕要多跑一次耗時費神的申報作業。

台灣民眾黨發言人、楊梅區市議員參選人張清俊表示，競選團隊成員林宣在使用監察院系統，線上申報政治獻金時，眼尖發現兩筆匯款方式相同的政治獻金，其受贈收據，在「發票日/到期日」欄位顯示的內容不同，一筆空白，另一筆卻被系統強制標註了日期。

張清俊說，由於「發票日/到期日」欄位是以「支票」捐贈才需註明，若是以「匯款」捐贈，卻在支票欄位顯示日期，會使人無法辨識真正的捐贈方式，受贈收據就會無效。一旦參選人大量寄出這樣無效的受贈收據，不但影響捐贈者的抵稅權益，最後參選人可能也要全部重新申請一次、重新寄送一次，等於一筆一筆辛苦打進系統的資料，全都要重來，將消耗團隊大量的時間跟精神。

林宣表示，她在發現系統問題後，馬上跟監察院的承辦人反應，除了截圖之外，也以電腦錄下實際的系統操作過程，提供給監察院，最後終於釐清，該系統自動生成發票日期，登打者是無法手動修改的，而該欄位是以票據方式捐贈才需要填寫的欄位。由於團隊目前沒有任何票據捐贈，因此確認是系統瑕疵，所幸監察院承辦人員積極處理，在資訊人員多次調整修正後，目前系統已經回復正常。

林宣說，有實際申報政治獻金的人，一定能體會到程序相當繁複，一不注意就可能違反法令，她很高興能夠在申報過程中，協助監察院揪出系統錯誤，讓全台灣的參選人能夠安心申報，特別也要感謝監察院負責桃園市地區的陳姓承辦人，面對問題，積極處置，對於申報人的疑問都能迅速給予回應，在公私協力之下，一起讓政治獻金申報系統更加完善。

最後，張清俊表示，團隊成員誠實地、用心地申報政治獻金，讓他感到驕傲，他也很開心能夠讓其他參選人免走一遭冤枉路，接下來他會秉持初心，打一場乾淨、透明、誠實的選戰，讓台灣因為有這樣的堅持而變得更好。