拜登兒私密照曝光！前妻開iPad驚見2女坐身上　傑尼龜默默注視

▲美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden），私生活放蕩淫亂早已不是秘密，現在杭特前妻布勒（Kathleen Buhle）透過新書，爆出更多杭特淫亂生活的內幕。（圖／鏡週刊，下同）

文／鏡週刊

現年53歲的布勒在新書《如果我們分手：婚姻、藥物成癮、治療回憶錄》（ If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction , and Healing）中，敘述更多杭特對她愛情不忠的細節。布勒與杭特的婚姻，從1993年到2017年，布勒說，她從來不懷疑杭特對她的愛，一直相信她的老公，但直到2014年7月4日美國國慶這天，她發現杭特存在iPad裡的照片後，完全讓她崩潰。

布勒描述，同年6月她曾到法國巴黎和杭特一起同住四季酒店，在此之前杭特先到法國進行個人商務行程。就在7月4日美國國慶日這天，布勒想和娘家兄弟分享她和杭特在法國拍攝的生活照，打開iPad時，卻意外看到杭特與2名女子床戰、極樂肉蒲團的照片，甚至還任意變換多種性姿勢。

布勒說，她看到這些照片「整個人全身一抖」，而且她發現，這些女生也穿著四季酒店提供的浴袍，這代表著杭特在法國獨自進行商務行程、或者是和布勒一起住在飯店的期間內，杭特已經背著布勒偷吃玩女人。之後布勒質問杭特，但杭特只「坦承」召妓5次，而且都是他進行海外行程、喝醉酒的時候，才會玩女人。此外，杭特更強調，布勒所看到的床戰2女照，杭特稱3人「只是玩玩，沒有發生性行為」。

除此之外，布勒也在書裡提到杭特與寡婦嫂嫂海莉（Hallie Biden）的婚外情。先前布勒接受媒體訪問時，提到她離婚至今的心路歷程，布勒坦言，經過這些風風雨雨，她已經釋懷：「是的，我已經原諒杭特了。」

【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

拜登27歲正妹孫女宣布訂婚！ 炫「超大鑽戒」黏未婚夫放閃

昔踢爆拜登兒醜聞 紐郵頭版喊話川普：別鬧了，你已經輸了

臉書推特「禁po拜登父子醜聞」 參議員怒傳喚執行長出面說明