拜登兒私密照曝光！前妻開iPad驚見2女坐身上　傑尼龜默默注視

▲美國總統拜登次子杭特(Hunter Biden),私生活放蕩淫亂早已不是秘密,現在杭特前妻布勒(Kathleen Buhle)透過新書,爆出更多杭特淫亂生活的內幕。(圖/鏡週刊,下同)

現年53歲的布勒在新書《如果我們分手:婚姻、藥物成癮、治療回憶錄》( If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction , and Healing)中,敘述更多杭特對她愛情不忠的細節。布勒與杭特的婚姻,從1993年到2017年,布勒說,她從來不懷疑杭特對她的愛,一直相信她的老公,但直到2014年7月4日美國國慶這天,她發現杭特存在iPad裡的照片後,完全讓她崩潰。

布勒描述,同年6月她曾到法國巴黎和杭特一起同住四季酒店,在此之前杭特先到法國進行個人商務行程。就在7月4日美國國慶日這天,布勒想和娘家兄弟分享她和杭特在法國拍攝的生活照,打開iPad時,卻意外看到杭特與2名女子床戰、極樂肉蒲團的照片,甚至還任意變換多種性姿勢。

布勒說,她看到這些照片「整個人全身一抖」,而且她發現,這些女生也穿著四季酒店提供的浴袍,這代表著杭特在法國獨自進行商務行程、或者是和布勒一起住在飯店的期間內,杭特已經背著布勒偷吃玩女人。之後布勒質問杭特,但杭特只「坦承」召妓5次,而且都是他進行海外行程、喝醉酒的時候,才會玩女人。此外,杭特更強調,布勒所看到的床戰2女照,杭特稱3人「只是玩玩,沒有發生性行為」。

除此之外,布勒也在書裡提到杭特與寡婦嫂嫂海莉(Hallie Biden)的婚外情。先前布勒接受媒體訪問時,提到她離婚至今的心路歷程,布勒坦言,經過這些風風雨雨,她已經釋懷:「是的,我已經原諒杭特了。」

