民進黨派系佈局2024　潘孟安、林右昌拼進軍中常會

▲即將卸任的林右昌、潘孟安登記參選本屆中執委。（資料照／卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會將在7月17日登場，屆時將進行黨內權力核心的中常委、中執委、中評委改選，為了搶佔2024總統及立委選舉提名先機，各派系無不磨刀霍霍。民進黨今（17日）公布中執委及中評委候選人登記狀況，應選30席中執委共35人登記，應選中評委則有15人登記，其中，即將卸任的屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌親自登記參選中執委，分別代表新潮流、正國會派系勢力。

民進黨今天公布中執委登記名單，包括：新潮流系統的屏東縣長潘孟安、立委林俊憲、黃世杰、台北市議員許淑華、梁文傑、桃園市議員呂林小鳳、台中市議員陳世凱、高雄市議員邱俊憲、簡煥宗、高閔琳，蘇系的立委蘇巧慧、新北市議員彭成龍，柯建銘系統的新竹市議員鄭美娟，綠色友誼連線的立委何志偉、中執委林益邦，以及民主活水的立委洪申翰辦公室顧問許菡芸。

另外還有英系的中常委黃承國、立委蘇治芬、蔡易餘、新北市議員彭佳芸、台中市議員陳淑華、中執委郭再欽、台北市黨代表莊雅芬、台北市黨部評委黃明璇，正國會的基隆市長林右昌、中常委陳茂松、立委陳亭妃、台北市議員陳怡君、新北市議員陳啟能、台灣智庫策略長王義川、基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯，湧言會的立委王定宇、趙天麟、新竹市議員李妍慧、前全代紀桂珠等35人。

根據派系屬性分類，新潮流包括陳菊、賴清德、鄭文燦系統共10人，蘇系加上柯建銘系統共3人、綠色友誼連線加民主活水共3人，英系8人、正國會7人、湧言會系統4人。

至於中評委方面，在應選30人、登記30人的狀況下，估不會有激烈競爭，其中最資深者屬英系立委管碧玲，料將積極爭取中評會主委職務。