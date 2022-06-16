獨／高苑科大未如期存5千萬遭罰50萬　最快月底解散董事會

▲高苑科大董事會未如期設專戶存入5千萬元，已遭教育部裁罰50萬元。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部將該校列為專案輔導學校，由於高苑科大董事會未如期在五月底設專戶存入5000萬元，教育部已經發文裁罰董事長50萬元，而且截至今（16日）仍未入帳，教育部指出，若董事會在6月30日仍未依規定捐資，教育部將依私校法向法院聲請解除全體董事職務。

高苑科大負面新聞頻傳，上月初被立委范雲踢爆，新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，教育部查出學生有超時工作狀況，而校方竟要學生謊稱工時合法，屬於不當作為，教育部列為重大行政缺失，並確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生，嚴重損及學生權益，納入私校獎補助扣減重要參據，並將該校列為專案輔導學校，從111學年度起禁止招收境外學生。

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此外，高苑科大在今年2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的3000萬元沒有到位，高苑科大因而被列專案輔導學校；教育部發文給高苑科大董事會，要求5月28日前設專戶並存入5000萬元，否則依「私立學校法」規定，以造成校務無法正常運作為由，向法院聲請解除全體董事職務。

不過，根據《ETtoday新聞雲》向教育部詢問，證實高苑科大董事會未如期在5月底設專戶存入5000萬元，所以教育部已在上週五（10日）發文裁罰董事長50萬元，而且到今天為止，仍未入帳。

▲教育部指高苑科大董事會若未在6月底完成捐資，將解除全體董事職務。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，同樣在上週五發文，要求高苑科大董事會要在20日內捐資，若董事會在6月30日仍未捐資，教育部將依私立學校法第25條規定，徵詢私校諮詢會意見後，向法院聲請解除全體董事職務。