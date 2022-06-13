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香港再發1.9萬元消費券　「意圖永久離港」市民不能領

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港經濟遭疫情重創，政府再發消費券。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府財政司13日宣布，第二階段5000港元（約1.9萬元新台幣）消費券將從8月7日起發放，市民可於6月23日至7月23日期間登記。不過，如果被香港政府認定為「永久離開香港」，或「有意圖永久離開香港」的市民，將失去領取消費券的資格。

根據最新的資格準則，符合資格領取消費券的香港市民需在6月13日或之前年滿18歲，以及成為香港永久性居民或新來港人士；若並不屬於新來港人士，但有條件成為永久性居民的香港居民也能受惠，能獲半額消費券。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

新準則也規定，如果如果永久離開，或有意圖永久離開香港的市民，將失去領取新一階段消費券的資格。

香港政府財政司指出，政府會考慮市民在2019年6月18日至2022年6月12日期間是否一直不在香港，且沒有特定原因；以及是否曾以永久性離港為由，提出申請在65歲前提早領取強積金或職業退休計劃的利益。

香港政府財政司提到，政府也會考慮市民是否持有本地簽發的香港永久性居民身份證，以及是否有任何證據或資料，令政府相信該市民在可見將來無意返回香港。

香港本次消費券計劃共分兩階段實施，第一階段5000港元消費券已於4月發放，現在發放的屬第二階段，兩階段金額共10000港元（約3.8萬元新台幣）。

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