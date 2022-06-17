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大陸 大陸焦點 特派現場

外媒唱衰經濟慘　陸官媒反擊：長期向好基本面沒改變

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲外媒不看好大陸經濟疲軟態勢，陸官媒回擊，「長期向好基本面沒有改變」。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

受疫情衝擊，大陸4月份經濟指數嚴重下滑。大陸國家統計局日前發布的國民經濟運行數據顯示，5月大陸疫情防控形勢總體向好，生產需求慢慢恢復。大陸官媒《新華社》今（17日）趁勢發文，為經濟打強心針，批評外媒唱衰大陸經濟只是一時的，實際上長期向好的基本面沒有改變。

新華時評指出，大陸逐漸恢復就業物價，總體持續穩定，主要指標邊際改善，國民經濟呈現恢復勢頭。高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策舉措正在顯效。

時評表示，今年3月起，大陸疫情多點爆發，經濟回升勢頭壓力大，4月主要經濟指標增速呈現下滑，但5月以來疫情防控形勢總體改善，經濟運行出現積極變化，工業生產由降轉增、服務業生產指數降幅收窄、市場銷售有所恢復、部分受疫情沖擊較大的地區加快恢復。「增長政策措施同時並行之下，6月經濟運行有望進一步改善。」

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲陸官媒批評：外媒唱衰是鼓噪一時。（圖／視覺中國）

時評也批評，外媒唱衰大陸經濟的聲音鼓噪一時，能拿到台面上來講的邏輯無外乎就是把一時的「困難」說成是永久的狀況，把局部的影響說成是整體的態勢。

時評強調，「新的國民經濟運行數據印證我國前期經濟波動，主要是受疫情沖擊的短期變化，長期向好的基本面沒有也不會改變。」但國際局勢不穩定因素導致外部不確定性增大，國內疫情形勢復雜多變，因此國內經濟恢復仍然是初步的，經濟恢復的根基還需進一步鞏固。

最後，時評再次重申「中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變」，堅持「清零」政策的同時，要以最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

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