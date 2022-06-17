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徐巧芯遭bryant780417「性羞辱」意淫　網驚見他是死忠支持者

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅16日晚間表示，願意分享杜絕公務員當網軍的經驗。對此，國民黨台北市議員徐巧芯提出4個疑問，表示PTT帳號bryant780417對她進行「性羞辱」，「確實我有幾個問題應該公開請教」。

PTT帳號bryant780417於上班時間，利用北市府IP上網，經查真實真份為新北地方法院政風室的陳姓科員，最終被記申誡2次。苗博雅得知後表示，她支持徐巧芯查出台北市公務員在上班時間「成群結黨、多重帳號、自推自噓、自導自演、造謠生事、政治打手」的情況，並願意幫助、分享經驗。

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲徐巧芯表示，bryant780417對她進行性羞辱。（圖／翻攝PTT）

針對苗願意提供經驗，徐巧芯17日凌晨在臉書發文提出4點疑問。她表示，陳姓科員2016年時雖不隸屬廉政署，但也是公務員，卻在2016年1月21日上午10時06分，於相關新聞留言「巧在床上不知道表現如何？」讓徐巧芯認為被性羞辱，「不知道阿苗議員請問按照支持女權、抓公務員的『經驗』來看，是否認為在廉政署之前的公務人員生涯也應該一併追究？」

徐巧芯詢問，苗博雅在立法院中，應該熟識前社民黨（現民進黨）的范雲委員，是否會請對方要求陳姓科員到立法院念出公務人員生涯工作時間所發的推文，「內容頗多，可能要3天3夜」。

徐巧芯再問，陳姓科員被記兩支申誡，但同樣是上班時間使用PTT台北市的公務人員卻被記了兩個小過，苗卻覺得不構，應該加重到領不到年終獎金，「請問是否會請熟識的立法委員在立法院要求記兩個小過以上，否則就是放任、縱容民進黨網軍？」

最後，徐巧芯表示，財建委員會先前決議，因市政府有公務人員在上班時間用PTT被抓，所以市府必須清查所有公務人員的上網資料，交出來列為調查報告那容。如今陳男作為政風人員上班期間發了2000多則推文，「請問阿苗議員支不支持、會不會公開建議立法院比照台北市議會辦理，調查全行政院的上網紀錄，公佈調查報告？」「喔對了，以上4個問題，如果反過來問我，我個人的答案都是『否』。」

此外，有網友發現，陳姓科員使用PTT帳號bryant780417的推文，從6年前就開始支持苗博雅，如「支持苗博雅，李（慶元）這個前新黨無法支持」、「全部只支持苗博雅」、「阿苗加油，不要太過理想化啊，偶爾也要面對現實，希望可以加入體制內改革」、「我醒了，我文山絕對支持苗博雅」，讓網友直呼「bryant780417對苗博雅真的死忠的，是真愛，相信阿苗對這種忠誠支持者都很客氣的，bryant780417多年前就如此的力挺阿苗耶！」

▼bryant780417推文如下。（圖／翻攝PTT）

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

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