營養師分享3類「防疫好食物」幫孩子增強抵抗力　加碼保健品補充不能少

文／女子學

孩子如果生病，最辛苦的莫過於在旁照顧的父母，任何身體反應、一舉一動，都教人感到緊張堪憂。尤其，近期本土疫情延燒，各地孩童染疫案例持續增加，專家也紛紛表示，疫情已經進入高原期，呼籲家中有寶寶、小朋友的家長，要全力做好全方位的防護措施。

然而，即便已開放孩童疫苗，卻還是有些小小朋友無法接種，除了小心再小心外，還能怎麼提升防護力呢？而藉由「外力」、全方位的營養補充，正是最直接的方法！以下針對時下討論度高的防疫好食物，以及適合孩子補充的保健品做介紹，落實執行，守護寶貝們的健康！

營養師、醫師建議：3種健康食材



疫情的關係，讓大家開始認真看待飲食，各大健康節目、報章雜誌更提出不少相關專題，並請來專家來解說。其中，又以下列3種食材最受大眾青睞，也很適合小朋友：

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豆蛋魚肉類

▲3種健康食材適合小朋友（圖／Pexels，下同）



提供優良的蛋白質，作為成長發育期的重要養分，具有提升肌肉量和修補各類細胞的作用。像魚、豬肉、雞肉、雞蛋、豆腐，都是非常安心的選擇，父母在準備時，也可盡量選擇瘦肉當主食，並避免使用不健康的肉類加工品，如香腸、火腿等。

蔬菜水果類

蔬果類除了擁有豐富的維生素、礦物質外，還有多種抗氧化物質。根據衛福部和台灣癌症基金會針對幼童的飲食建議，12歲以下需每天攝取3份蔬菜、2-3歲的幼兒則是每日2份，為的就是養成從小不挑食的好習慣，率先打造好體質。

優質五穀類

全穀類有豐富的維生素B群，主要供應人體醣類，是能量來源的必需品。即使是小孩，也有不少營養師建議，每日三餐中可以試著將白米換成糙米，或是以全麥吐司、麵包取代白吐司或饅頭，更能增加營養價值。

加強補充不能少：3類必備保健品

除此之外，想讓孩子的防護網「開到最大」，勢必需要再靠更直接的「外力」，透過營養保健品的補充，便是一個很好的方式。以下推薦親子界熱門的商品，爸媽不妨參考看看：

森下仁丹 晶球敏益菌

▲森下仁丹 晶球敏益菌（圖／森下仁丹官網）



在這疫情嚴峻、春夏交替溫差變化大的時刻，孩子們容易因為外在環境的影響出現不適反應。這款森下仁丹「晶球敏益菌」，添加珍貴的乳鐵蛋白，活性為母乳的5到10倍，即可幫助他們調整出好體質，維持身體保護力。亦含有比菲德氏菌、乳酸菌等優質好菌，加上森下仁丹專利的晶球包覆技術，讓營養能順利抵達並吸收，使寶貝們元氣滿滿、健康滿分。

VitaYummy 兒童綜合維他命軟糖

▲VitaYummy 兒童綜合維他命軟糖（圖／PALIER 粉專、PALIER官網）



其實，就連一般大人有時也很害怕某些保健品的味道，更別說是小朋友，不過現在市面上也開始出現各種小朋友喜歡的糖果、餅乾型態的健康食品。VitaYummy品牌來自丹麥，兒童軟糖不添加人工色素、香料，除了豐富的維他命群，更含有鋅和碘，以加強孩子體力為目標；而可愛的小熊外型，更能提高孩子的接受度。

KAWAI 兒童營養補給球

▲KAWAI 兒童營養補給球（圖／康是美網購）



在日本家喻戶曉的KAWAI卡歡喜兒童營養補給球，是陪伴許多小朋友成長的營養補充品，擁有全球首創的無腥味甘油球，加上獨特的果凍口感，深受孩子們的喜愛。成分有促進鈣吸收的維生素D和保護眼睛視力的維生素A，是提升保護力、維持身體機能的優良保健品。

疫情之下，無論再怎麼擔心，身為父母的我們都應該抱著積極的態度應對，也只有我們可以相伴孩子左右，全心全意地為他們的飲食把關、提供合適的營養保健品作補充。相信在不久的將來，能夠再次安心、放心地牽起孩子的手，與他們一起繼續探索世界的美好！

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