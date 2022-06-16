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社會 社會焦點 保障人權

5犯狠奪34命！回顧歷年「重大縱火案」　他無差別燒殺7人竟逃死

▲翁仁賢（右）除夕縱火奪走6條人命，遭判死刑並已槍決伏法；曾文彥（左）燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，最後被台南高分院改判無期徒刑。（圖／資料照）

▲翁仁賢（右）除夕縱火奪走6條人命，遭判死刑並已槍決伏法；曾文彥（左）燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，最後被台南高分院改判無期徒刑。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市東大路輪胎行縱火釀成8死慘案，兇嫌陳彥翔（31歲）因故與家人發生爭執，竟趁夜外出購買汽油縱火，一口氣奪走8條至親生命。有律師認為，如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑，但也有人指出，陳彥翔若有悔意，最終可能不會判死。對此，《ETtoday新聞雲》整理近年5大縱火命案判決結果，其中就有2案改判無期徒刑，關鍵差異供讀者一次看。

2016年除夕夜　翁仁賢放火燒死6至親：死刑已槍決

▲▼翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲翁仁賢除夕縱火燒死6位至親。（圖／記者陳豐德翻攝）

2016年桃園龍潭一名么子翁仁賢自幼認為父母、兄長不公平對待，受到心理創傷後，呈現自閉與自戀人格特質，2016年除夕夜他決定趁圍爐機會殺害全家人，他趁著家人回到桃園龍潭祖厝圍爐團聚，將屋外的小客車潑滿汽油，並提著汽油桶往飯廳潑灑後點火，造成父母、看護、姪媳以及2名親姪共6人身亡。

翁仁賢被捕後得知父母都已被燒死，還冷血的說「他們本來就應該死了」，絲毫沒有悔改之意，僅對看護被牽連感到抱歉。他也透露，從小就沒有感受到父愛和母愛，高職本來想讀畜牧科，還被家人擅自改成汽修科，對此感到非常怨恨，認為家人都不懂他的痛苦之處。

▲▼翁仁賢比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

▲翁仁賢對媒體比中指。（圖／記者吳銘峯攝）

翁仁賢在開庭前態度也相當囂張，不僅對媒體比中指，還多次辱罵法官「胡說八道」、「丟人現眼」、「恐龍法官」、「多讀點書」等，更審時甚至對家人說「人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次」，堅稱對家人死亡不會感到抱歉。

最終翁仁賢在2019年遭最高法院判處死刑定讞，2020年4月1日法務部批准翁仁賢的死刑執行令，他在臨終前留下遺言，仍嗆「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」。等到槍決結束，親屬接獲通知後，認為他已不是家人，拒絕領回其遺體。

2016年3月23日　湯景華打官司記恨縱火奪6命：無期徒刑定讞

▲▼湯景華反問記者，辯稱清白。（圖／記者吳銘峯攝）

▲湯景華。（圖／記者吳銘峯攝）

湯景華（54歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入遭店家制止，雙方囗角；湯男最後與店內出聲制止的翁姓男子發生肢體衝突，鬧進法院，官司2年後湯男敗訴確定。湯男由判決書得知翁男家地址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火燒機車，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。

景華4度遭判處死刑，上訴最高法院後，最高法院限縮兩公約法的解釋，認為「所謂『最嚴重的罪行』是指涉及『直接（確定）故意殺人』的犯行…才可以適用死刑。」因湯景華屬「間接（不確定）故意殺人」，故不能判處死刑，改判無期徒刑定讞。最高檢察署於去年9月間提出非常上訴，並聲請大法庭解釋，但最高法院審理後，認為本案判決並無違誤，因此駁回非常上訴。

2017年11月22日 華僑李國輝中和出租公寓9死案：死刑

▲▼中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火案兇手李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（53歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式霸凌、嘲笑，在本案發生前，他就曾有2次縱火行為。而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。檢警將他逮捕後依殺人罪嫌提起公訴。一審、二審、更一審、更二審均將他判處死刑，目前仍由高院進行更三審中。

2019年12月14日 曾文彥佛堂縱火釀7死：無期徒刑

▲男子曾文彥，挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，台南地院以殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。（記者林云翻攝）

▲曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇。（記者林云翻攝）

曾文彥於2017年間，曾在位於台南市玉井區「真理佛堂前輩堂」居住，因發生口角衝突而離開；復於2019年4月3日出獄後，表達欲返回前輩堂居住遭婉拒，因此心生怨懟；又因於2019年12月13日與家人發生爭執，生氣失望之餘，因「反社會人格障礙症」人格疾患之特質，及對前輩堂的怨懟情緒，轉為報復攻擊行為。

曾文彥在2019年12月14日1時14分許，將多達10公升之汽油潑灑在前輩堂北棟1樓玄關及臨西邊走道附近處，再以打火機點燃衛生紙引燃汽油，瞬間引發爆裂燃燒的巨大火勢後逃離現場，造成前輩堂北棟現有人居住的建築物重要結構均遭燒燬，當時其內住戶6人來不及逃生死亡，1人經搶救送醫後不治死亡，9名住戶幸因逃出火場免於死亡。

曾男事後自首，一審以曾男犯殺人罪等判處死刑，褫奪公權終身，經上訴二審，台南高分院合議庭16日上午以曾男自幼有「嚴重社會心理障礙」且治療不彰、符合自首條件等4項理由，改判無期徒刑，裭奪公權終身，可上訴。

2022年3月6日 台中男租客縱火奪6命：羈押中

▲鄭姓房客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，心生不滿縱火。（圖／資料照）

▲鄭姓男房客因與莊姓女房東產生糾紛，心生不滿縱火，釀成6死6傷的慘劇。（圖／資料照）

鄭姓男租客因養羊與莊姓女房東產生糾紛，案發當日凌晨，鄭男牽羊到住處附近公園散步，遇到莊女，2人又再次吵起來，莊女因而揚言要將人趕出去，沒想到鄭男因此心生不滿，竟於同日下午4時持打火機在租屋處2樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，甚至還跑到超商買泡麵，而由於整棟樓屋內堆放許多雜物，火勢瞬間一發不可收拾。

另外，因莊女平時愛撿資源回收物，並將撿來的回收物堆積在1樓與樓梯間，阻害逃生，導致火災發生時，消防員行動困難，無法在第一時間佈水線灌救，因而釀成6死6傷的慘劇。

▲莊姓女房東。（圖／資料照）

▲莊姓女房東。（圖／資料照）

近日檢方偵結，認定鄭男涉犯殺人、殺人未遂及縱火等罪嫌，從重依殺人罪嫌將他起訴；至於莊女部分，涉犯刑法第189條之2阻塞集合住宅逃生通道致死罪嫌、過失致死、過失傷害等，從重依公共危險致死罪嫌將她起訴。法院開庭後裁定鄭男繼續羈押；莊女繼續羈押，並禁止接見通信。

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