飲料、酒精可代替水！腎臟專科醫「破除迷信」網傻：被騙好多年

▲過去許多人都說不能以茶、飲料代水。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

人體百分之70是水份，正常成人一天需要約1500cc的尿液、700cc的汗液來排泄身體的廢物，可見水對於人體的重要，過去也許多人認為不能以茶、飲料代水。然而，腎臟專科醫師王介立表示，新的研究卻推翻過去的觀念，「請跟我說，咖啡綠茶都是水。」

腎臟專科醫師王介立分享腎臟科權威教科書指出，食物內的水份、嗜好性飲料、咖啡、酒精等，全部都是「喝水」，「破除迷信，相信專業。請跟我說：咖啡綠茶都是水。」

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他舉例，若醫師開立限水醫囑，每天只能喝1000cc的水，則這1000cc是包含所有湯湯水水的，「然後水果其實算bug，雖然技術上不算水份，但實務上都會請病患少吃水果」。

▲雖然飲料、茶、酒也能補充水份，但也要注意咖啡因、糖份及酒精。（示意圖／林世文記者攝）



網友看完紛紛留言，「哈哈哈原來我被騙這麼多年，每次泡茶喝都很怕水喝不夠」、「太好了，因為我幾乎不喝白開水，但並不缺水」、「耶！我也是不太喝白開水的人～哈哈哈哈哈」、「喝酒的找到理由了」、「不過主要顧慮的應該是喝下水份的同時，也攝取了不必要或是過量的咖啡因/糖份/酒精」。

也有醫療人員表示，「老師我錯了（懺悔）大腸鏡看到病人大腸很乾又說只喝茶沒喝水的 常說只喝茶不行要喝水（再懺悔一次）」，連許書華醫師也表示，「這個我還真錯了。謝謝王醫師讓我們更加精進」。

王介立表示，喝水是他的專業，因此若有什麼教科書沒寫的喝水學問，也是他剛好知道的機會比較大，「我在這裡分享教科書寫的，就真的是不怕大家來挑戰或質疑。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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