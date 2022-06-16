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大陸 大陸焦點 特派現場

OL擁H罩杯「震撼巨乳」醫嘆從業以來最大！縮胸切掉2.5kg改變人生

▲▼內衣,胸部,乳房,咪咪。（圖／翻攝自pixabay）

▲小婷為巨胸痛苦不堪。（示意圖／翻攝自pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

四川30歲OL小婷（化名）近日前往杭州市一間醫院，完成了縮胸手術，她請醫生將胸部縮小至A罩杯。高一時，小婷的胸部迅速發育，平時上課時，她只能把胸部放進課桌抽屜，體育課從不參與。進入職場後，經常會有男同事調侃她的胸部，甚至喜歡看她跑起來的樣子。生完孩子後，她胸部更升杯達到H，遭受著生理和心理的雙重折磨。

據《錢江晚報》報導，小婷回憶起自己「負重前行」近20年的往事，不禁流下了激動的淚水。高一時，小婷的胸部迅速發育，正值青春期的她常感到十分尷尬，即使含胸駝背也難以掩飾。

胸部過度發育對小婷來說已是負擔，平時上課時，她只能把胸部放進課桌抽屜，體育課也只能躲在一旁，從不參與，不願意跟同學一起參加活動交流。

現在，進入職場近10年的小婷說，不懷好意的「玩笑」在她身邊時常發生，經常會有男同事調侃她的女性特徵，甚至喜歡看她跑動起來的樣子。這讓小婷對周圍人的眼光愈加敏感，不管到哪總感覺有雙眼睛在盯著自己。

小婷生完孩子後，乳房竟達到H罩杯，連內衣都需要定制，肩膀常年累月被肩帶硬生生勒出個「凹」字，且經常感到背痛。更誇張的是，小婷跟朋友去騎馬，由於晃動劇烈，胸部下方甚至被顛出了兩道淤青。

日積月累，小婷的體態發生了巨大的變化，不僅駝背嚴重，在不穿內衣的情況下，她的胸部還直接下垂到了肚臍。每每看到鏡子中的自己，小婷都會陷入深深的精神折磨之中。

於是，她向老公表示，自己想接受縮胸手術。驚喜的是，這個想法立即得到了老公的支持，老公鼓勵她對身體自信自愛，而不是「以大胸為美」，這讓小婷受到了前所未有的鼓舞。

之後，小婷選擇來到杭州市第一人民醫院進行縮胸手術，醫療美容科李金晟主任醫師在第一次面診時也深感震驚，「這是從業多年來遇到過胸部最大、下垂程度最嚴重的巨乳患者。」最終，小婷順利接受了縮胸手術，醫生按照小婷的要求，減去了她胸部2.5公斤的重量，術後疤痕癒合良好。

從H罩杯到A罩杯，問及小婷「從大變小」的感受，她開心極了，「神清氣爽！能抬頭挺胸走路的感覺實在太舒服了！」

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