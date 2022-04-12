OL酒醉失身！淫男同事裸睡到中午　房外傳來父母交談聲讓她心碎了

▲北市正妹喝醉被男同事假意送回家後，竟在住家慘遭性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣淫狼！北市1名正妹與同事聚餐喝酒，張姓男同事與楊姓男同事當起「護花使者」送她返家，張男假裝與楊男離去，又快步折返回正妹住家，甚至不顧她與家人同住性侵得逞，正妹隔日中午清醒，驚見張男衣衫不整躺在身旁，房外還有爸媽在聊天聲音，立刻要張男離開。正妹事後提告，張男辯解是合意性交，高等法院依乘機性交罪判處3年6月，還要賠償120萬元。

正妹小雯（化名） 2020年7月間與一群同事聚餐、唱歌喝酒，期間喝了威士忌、紅酒、白酒、啤酒，到了凌晨已經失去意識，無法自行移動，張姓、楊姓男同事陪同醉醺醺小雯搭乘計程車送她返回住家，而楊男先行搭車離開，張男竟折頭返回小雯家性侵得逞。

審理時，張男矢口否認犯行，甚至辯解「我覺得小雯對我有意思，當天是她私下將家中鑰匙交給我，我認為她是要等楊男離去後再返回」因此是合意性交。

小雯提出反駁表示，我與張男是同事，並不熟，報案前也不知道他本名，同事都叫他「小X」，我叫他「X哥」，當天在錢櫃唱歌時有喝很多酒，有喝威士忌、紅酒、白酒、啤酒，已經失去意識，完全沒有印象自己如何回家。

▲正妹在家中遭同事侵犯，清醒後深怕同住父母知道擔心，只好先故作沒事。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

楊姓同事則證稱，平日並沒有看過張男與小雯有何特別親密行為，就是一般同事，當天晚上我們還在錢櫃包廂時，小雯已經喝醉到不醒人事，叫她沒有反應，也無法走路，有同事知道她住哪，剛好自己也住附近，所以才送她回家，但沒想到張男也說要一起送，當天小雯狀況是完全動不了，需要2個人扶她移動。

小雯難過向法官表示，當天清醒已經是中午，聽見房外父母聲音，害怕父母因此擔心，才叫張男快點離開，案發地點就在自己房間，只要待在家就很痛苦，甚至案發後無法睡覺，後來終於將實情告訴父母，父母得知她飽受折磨，一度想賣房換新的住所，甚至幫忙換掉床單及家中門鎖，工作圈也都知道她被侵犯，根本無法好好工作。

一審時，士林地方法院依乘機性交罪判張男3年6月徒刑，但張男不服提出上訴，高等法院審理後駁回，全案可上訴。民事部分，小雯提出150萬損害賠償，但張男表示自己現在從事水電工，收入微薄，僅能賠償50萬元且以分期方式支付。

法官審酌小雯遭侵害地點是自己與父母同住之處，而「家」本應是每個人生活最後一道防線的安全堡壘，不問在外遭受何等辛苦、難過、委屈之事，都可以期待回到家中之後，可以不受干擾、安心而無所擔憂，免於恐懼以及外界之傷害，而小雯卻因張男行為，導致她返家得面臨後續痛苦，實非常人可以理解，雖然張男自稱學歷國中畢業，目前從事水電工月入僅3萬元，仍須賠小雯120萬元。