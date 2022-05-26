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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：洪秀柱訪新疆　讚社會和諧歡樂「各族群眾臉上洋溢笑容」

▲▼洪秀柱訪問新疆。（圖／洪秀柱臉書）

▲洪秀柱訪問新疆並參觀展覽。（圖／洪秀柱臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《新華社》25日晚間報導，中國國民黨前主席洪秀柱日前參訪新疆多地後表示，新疆社會和諧歡樂、多元包容，各族群眾臉上洋溢著燦爛的笑容和對未來的希望，美西方炮製新疆存在「強迫勞動」「種族滅絕」等謊言，其目的是破壞中國內部團結，但中國不會被其從內部攻破。

報導提到，洪秀柱在烏魯木齊市參觀了反恐和去極端化鬥爭主題展，她說，新疆人民曾遭受恐怖主義和極端思想造成的巨大傷害，新疆採取的反恐和去極端化舉措，使曾經被極端思想毒害的人們對法律和宗教有了正確認識，也使他們通過學習技術改善了家庭收入狀況和生活水平，「這是非常正確的，也是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。」

根據報導，在伊寧市六星街的亞歷山大手風琴珍藏館，洪秀柱欣賞了多民族樂團的演奏，令她印象深刻。她提到，每個人的五官、膚色或許不同，但對生命的熱愛、為了生活而努力的態度都是一樣的，也同樣熱情、友善而好客。

▲▼洪秀柱訪問新疆。（圖／洪秀柱臉書）

洪秀柱強調，此行讓她感到新疆社會和諧，各民族互相尊重、平等包容，就像當地人自己所說的，「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」那樣團結。

對於國際間對新疆「種族滅絕」「強迫勞動」的質疑，洪秀柱說，「與其聽別人胡說八道，不如自己親身實地走訪。」

報導提到，在新疆期間，洪秀柱與宗教人士、職業技能教育培訓中心結業學員、援疆學校支教老師和少數民族學生、紡織企業一線少數民族員工深入交流。她認為，種種事實說明，美西方的指控都是栽贓、抹黑，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結。」

洪秀柱在受訪中提到美國前國務卿鮑威爾的辦公室主任、前陸軍上校勞倫斯威爾克森的一則演講影片，「他毫不遮掩地說，『中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造中國的動盪』。」

洪秀柱還說，通過走訪各地，她發現新疆和諧歡樂、多元包容，「各族群眾臉上洋溢著燦爛的笑容和對未來的希望。這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。」

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