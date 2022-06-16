將和男友結婚慘被哥哥燒死　事發前22hr限動寫「Yuck」留謎團

▲妹妹即將結婚，卻被哥哥一把火燒死，圖為妹妹IG公開照片 。（圖翻攝自IG，下圖同／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴上容／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行屋主2兒子31歲陳彥翔，疑為了洗碗問題跟媽媽吵架，昨15日晚間10時憤而縱火，造成一家三代同堂11口8死、幾近滅門。不幸命葬火窟的28歲陳女22小時前限動發文「Yuck」（噁心的意思），讓人懷疑不知是否與兇嫌有關。另一方面從IG可見，兇嫌當兵時，妹妹陳女還專程去看他，結果卻被自己二哥縱火害死。

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。昨晚，2兒子陳彥翔事發前有跟陳姓屋主吵架，原因是在跟媽媽吵誰該洗碗，陳嫌昨晚和家人發生口角後，前往民生路全國加油站購買汽油後，潑灑到一樓門口，並點燃瞬間引發爆炸聲響，火勢相當猛烈。

陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息，不幸命喪火窟。

陳姓屋主的女兒，今年28歲，從小熱愛運動是名運動健將，並在科技公司擔任業務，與男友戀情穩定，今年原本預計要與老外男友結婚，從公開的社交軟體上可見，陳女版面滿滿都是與老外男友出遊、運動照片，以及和樂融融的家庭合照，未料卻遇上大劫，從此與男友天人永隔。

從IG22小時前限時動態可見，陳女發了一個耐人尋味的動態貼文，裡面寫著「Yuck」（噁心的意思），發文不久後，就發生火警事件；另從分享照片可見，陳彥翔當兵時，妹妹陳女還專程去看他，一家人感情相當不錯，結果卻被自己二哥縱火害死。

▲陳女發了一個耐人尋味的動態貼文，裡面寫著「Yuck」（噁心的意思）。（圖翻攝自IG／記者陳以昇翻攝）



▲陳姓兇嫌當兵時，妹妹陳女還專程去看他，一家人感情相當好。（圖翻攝自IG／記者陳以昇翻攝）



另外據了解，兇嫌的第三個小孩患有唐氏症，妹妹陳女都會幫忙照顧、陪小孩玩，IG 上面還特別設立一個「一輩子的保姆」，可見對孩子相當疼愛。