數千平民慘困在北頓內茨克　水和物資將耗盡！人道援助卻進不去

▲烏克蘭東部重要城市北頓內茨克大部分地區已失守。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭迄今已113天，俄軍在烏東的首要占領目標「北頓內茨克市」（Severodonetsk）經過幾周作戰，大部分地區現已落入俄羅斯控制，最後一座聯外橋樑。聯合國警告，有數千名平民被圍困在城中，水和基本物資即將耗盡，有許多人躲在阿佐特化工廠（Azot）的地下掩體，但猛烈戰火阻止了人道援助進入。

根據英國BBC報導，本周早些時候，通往盧甘斯克州北頓內茨克的最後一座聯外橋在戰爭中被毀，剩餘1.2萬名居民被困在城市裡。聯合國人道事務協調廳烏克蘭分部發言人阿布路（Saviano Abreu）向BBC表示，缺乏水與環境衛生設備是一大問題，「這對我們而言是個巨大的擔憂，因為沒有水，人們就無法長期生存。」

▲北頓內茨克市西部一座大橋被毀。（圖／路透）

阿布路補充，北頓內茨克的食品供給和醫療用品也即將用罄。聯合國希望向當地的民眾提供人道救援，但持續的戰火意味著聯合國機構無法進入或保證能安全抵達北頓內茨克。俄羅斯方面15日曾承諾開啟人道走廊，疏散那些被困在阿佐特化工廠地底的平民，不過，迄今尚未有任何計畫中的安全路線被證實已經開通。

一名親俄分離主義官員15日指責烏克蘭軍隊「完全阻撓」了化工廠中的平民撤離。自稱盧甘斯克人民共和國駐莫斯科「大使」米洛史尼克（Rodion Miroshnik）在Telegram上表示，「在阿佐特，武裝份子試圖破壞撤離行動！武裝份子已經開始用迫擊砲和坦克在工廠區域上開火。」BBC報導無法獨立驗證他的說法。

俄媒指責烏克蘭軍隊將平民與戰鬥人員全都控制在阿佐特化工廠，並聲稱他們利用居民當作「人肉盾牌」。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）旗下電視台NTV表示，包括兒童在內的1200人可能被困在化工廠底下。

目前，北頓內茨克大部分地區已由俄方支持的分離主義者控制，但烏克蘭市長表示，烏方仍掌握著城市的東部地區，正在努力將敵軍逼退至市中心。報導指出，俄羅斯若成功占領北頓內茨克市，將使得莫斯科控制幾乎整個盧甘斯克州。

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