LINE MUSIC宣布轉型計畫　停止音樂串流服務

▲LINE MUSIC宣布停止音樂串流服務。（圖／取自LINE MUSIC）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE MUSIC今（15）日宣佈轉型計畫，自2022年8月1日起，台灣市場停止音樂串流服務，未來將更專注發展既有的「個人化鈴聲與背景音樂」服務 和 LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」服務。



LINE MUSIC服務自2019年7月在台上線，至今將滿三年，LINE MUSIC表示，成立初衷是提供用戶最優質的音樂體驗，個人化的鈴聲與背景音樂服務，讓用戶於LINE通話時更能表達個性與心情，受到廣大LINE用戶的喜愛。

LINE MUSIC說明，因應本次服務轉型，將協助現有的LINE MUSIC音樂串流方案訂閱用戶，移轉至最適合的方案內容。「FUN系列」我的鈴聲方案訂閱用戶將持續享有原方案內的所有服務，不受影響。

而「WOW系列」音樂串流方案訂閱用戶，系統將針對「月租型」用戶於2022年6月25日前停止扣款，2022年7月31日23:59前，月租型用戶仍可持續就方案之有效天數，使用音樂串流服務。「單次型」用戶將可使用音樂串流服務至2022年7月31日23:59，尚未使用的剩餘天數，將依比例退費。若同意並成功轉訂FUN系列方案之用戶，將加送訂閱或購買方案之30天免費序號。