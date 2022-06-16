不願洗碗縱火燒死8親人　里長評兇嫌：很乖、為人很客氣

記者游宗樺、戴上容／新竹報導

新竹市東大路一間輪胎行昨大火燒死8人，事發原因疑屋主2兒子31歲陳彥翔，為了洗碗問題跟媽媽吵架，憤而縱火，昨15日晚間10時，一家三代同堂11口8死、幾近滅門，其中最小年紀僅1歲；親仁里里長李臺生說，他常去輪胎店，前天才去話家常，印象中陳男很乖、為人客氣，與家人感情和睦，昨晚是應該是突發狀況，他對於縱火事件感到萬般不捨。

▲▼ 親仁里里長李臺生說二兒子很乖 。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。起火當時陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息。據了解，2兒子陳彥翔事發前有跟陳姓屋主吵架，原因是在跟媽媽吵誰該洗碗。

陳彥翔昨晚和家人發生口角後，他先前往民生路全國加油站購買汽油後，回家潑灑到一樓門口，並點燃瞬間引發爆炸聲響，造成8死悲劇。

當地的親仁里里長李臺生說，他平常常去輪胎店聊天，印象中老闆家人之間沒有不合，二兒子有抽煙習慣且身材瘦弱，他曾勸對方：「把菸戒了吧，才會比較胖點。」

▲▼親仁里里長李臺生說二兒子很乖 。（圖／記者游宗樺攝）

里長也說，父子難免會有小摩擦，昨晚悲劇應該是「突發狀況」，據鄰居說法，二兒子疑似因為桌上碗沒有洗跟媽媽吵了幾句，可能想不開，就憤而出門買汽油縱火。

「二兒子人滿好的」李里長說，二兒子為人客氣，前天晚上去聊天，還跟家人有說有笑，平常精神狀況也正常，也沒有感覺有暴力傾向，沒想到竟會發生悲劇；附近鄰居也對發生縱火意外感到不捨、難過，印象中被燒死的老闆娘人很好，也有印象老闆不時會帶孫子出來逛逛，家人之間感情和睦。