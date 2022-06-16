IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

▲IKEA尋求位於俄羅斯的工廠的買家。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典跨國企業、全球最大家具品牌IKEA周三（15日）宣布，將出售位於俄羅斯的4間工廠，出清在俄羅斯的家具存貨，並裁減該國1.5萬名員工，形同進一步退出俄羅斯業務範圍。此前IKEA響應西方對俄羅斯的制裁，隨俄烏戰爭持續，企業認為已沒有恢復俄羅斯業務的可能性。

綜合外電報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，IKEA已宣布暫停俄羅斯境內17家門市的營業，並暫停對該國進出口業務，同時對俄國親密盟友白俄羅斯採取相同商業制裁策略。

IKEA於15日在官網發布聲明，指出俄烏戰爭已嚴重影響許多人的生命，造成人道災難，「很不幸地，狀況並沒有改善，殘酷的戰爭仍在持續。全球商業和供應鏈受到沈重衝擊，我們在短時間內看不到恢復（在俄羅斯）業務的可能性。」

IKEA品牌母公司IKEA國際控股公司（Inter IKEA）將會尋求出售在俄國的4間工廠，並永久關閉俄羅斯和白俄羅斯的採購及物流辦公室，裁員員工多達1.5萬人。公司表示會持續支付員工薪水至8月底。

IKEA於2000年在俄國開設第一間分店，至今邁入第22年，公司表示目前零售業務仍暫停，並在籌備向員工和客戶出售庫存家居品項，近期會公布日期，暗示在退場前可能為俄國顧客再開張一次。