縱火孽子洩憤燒死8家人　三代同堂幾滅門！網痛批：判死刑也不夠

記者葉國吏／綜合報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時火警造成8死，起因是屋主2兒子為了誰該洗碗問題跟媽媽吵架，點燃汽油縱火，造成一家三代11口8死、幾近滅門。新竹市市長林智堅深夜臉書發文表示深感痛心，網友則在底下痛批「判死刑也不夠。」

▲東大路正義輪胎行8死惡火。（圖／記者陳凱力攝）

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。起火當時陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息。根據了解，2兒子先跟陳姓屋主吵架，原因是在跟媽媽吵誰該洗碗。

▲林智堅發文：讓人痛心。（圖／翻攝臉書／林智堅，下同）

新竹市長林智堅接獲消息後也趕抵現場，在深夜臉書發文「讓人痛心」。林智堅表示已經責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。

▲▼網友痛批縱火犯判死刑也不夠。

底下網友則留言「縱火犯真是太可惡，請求判死刑！」、「一定要嚴辦他。太可惡了。自己的親人。怎麼下的了手。可憐的小孩」、「兇嫌的妻子與三個孩子也命喪火窟，太狠了。」、「台灣法律行行好，為這無辜的7條人命，不要輕易放過可惡的縱火犯！」

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