一夜8至親葬火海　輪胎行老闆捧愛妻牌位...忍悲現身靈堂

記者邱中岳、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路一間輪胎行昨(15日)晚間10時發生嚴重火警，屋主小兒子買汽油返家縱火，釀成屋內一家三代11人中，4大4小喪生的慘劇，幾近滅門，而倖存的陳姓屋主歷經1夜的驚魂與天人永隔，今早先返回殘破不堪的家招魂後，然後抵達殯儀館，他手捧著家人牌位、神情哀戚，在殯儀館人員陪同下進入館內處理後事，靈堂也設置於殯儀館附近奠禮堂。

▲新竹輪胎行4大4小魂斷火場，倖存父親手捧著牌位抵達殯儀館。（圖／記者邱中岳攝）



▲輪胎行惡火釀4大4小喪命，陳父神情憂鬱、抵達殯儀館處理家人後事。（圖／記者邱中岳攝）



今天一早倖存的陳父穿著與昨晚同套衣服返回火場，臉上雖然沒有明顯露出哀傷，但他眉頭緊鎖、感受得出他故作堅強配合調查，現場招魂儀式完畢、後續交由相關人員後，陳父手中捧著愛妻牌位，面容憔悴，上車抵達新竹市立殯儀館，處理8名摯愛親人的後事。

▲陳父神情哀戚、低調現身靈堂。（圖／記者邱中岳攝）

陳父低調現身靈堂，情緒仍然哀傷不已，拒絕受訪，僅表示謝謝關心。而罹難的屋主妻子大姊聞訊趕到殯儀館，由二姊攙扶進入靈堂，約莫待了10分鐘，離開時戴著口罩仍難掩悲痛神情，且因過度傷心難過、雙腳癱軟，還需要旁人攙扶，殯葬人員也在第一時間上前協助，扶到休息區緩和情緒。

▲其他家屬得知後也趕抵靈堂，難忍悲痛需要人攙扶。（圖／記者邱中岳攝）



據了解，原本靈堂預計設置在新竹市立殯儀館追思園，但是因場地問題，所以移動到羽化館的奠禮堂，目前場地在佈置中。

▲▼輪胎行8死大火，新竹市立殯儀館靈堂正在佈置中。（圖／記者邱中岳攝，下同）

這一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓，起火當下陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息，共有6房與1間盥洗室。而火勢最猛烈處也同樣位於2樓，昨夜31歲陳彥翔因與母親起口角衝突，竟憤而外出購買汽油縱火，陳嫌與陳父在第一時間往門口逃跑，逃過一劫，而大兒子因確診住在加強型防疫旅館，也躲過這場惡火。