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韓籍神父「殊勳歸化」成新竹人！來台30年曬身分證：我們是同國了

▲韓國籍神父河鏞國來台幫助弱勢30多年，獲內政部核准殊勳歸化國籍。（圖／新竹市政府）

▲韓國籍神父河鏞國來台幫助弱勢30多年，獲內政部核准殊勳歸化國籍。（圖／新竹市政府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

61歲韓國籍神父河鏞國，來台至今30多年致力社會服務，不僅親自深入偏鄉照顧長者、送物資關懷街友，還曾因關懷受刑人獲總統表揚，也促成身心障礙者服務大樓新建工程。他近日獲內政部核准殊勳歸化我國籍，成為竹市首位神父、也是第4位殊勳歸化我國籍的外籍人士。新竹市副市長沈慧虹15日親自頒發身分證，祝賀河神父成為台灣人、新竹人。

「關懷弱勢就是我的生命。」從小受慈善事業、宗教耳濡目染的河鏞國神父表示，29歲由韓國天主教方濟會差派到台灣傳教。1999年起投入監所教化輔導工作，以心靈教化課程帶領更生人重生，2007年時更代表堂區，獲時任總統陳水扁接見表揚。

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河鏞國神父也長期推動身心障礙的服務，規劃「聖母園區」的成立，設置各種身心障礙社區化設施，並促成新竹市仁愛啟智中心新建工程，朝向小型化、社區化及夜間住宿服務模式，使身障孩子有更完善的服務。

▲韓國籍神父河鏞國來台幫助弱勢30多年，獲內政部核准殊勳歸化國籍。（圖／新竹市政府）

此外，河鏞國更暖心關懷新竹市遊民，定期送物資，善行感動許多教友加入關懷行列。他也深入資源不足的苗栗偏鄉部落，籌措經費及物資，解決原住民長輩照護不足問題。30多年來長期默默奉獻受刑人、身障者、原住民及遊民，深耕台灣的心，早已證明他是正港的台灣人。

來台至今30多年，接觸過許多需要幫助的人，河鏞國透露，最讓他感動的是這些人「善良的眼神」，即使面對生活困境、身體缺陷，仍滿懷熱情與溫暖。或許在經濟上他們被社會認為沒有價值，但在生命上他們絕對充滿價值，這也讓他更堅定要盡自己所能幫助他們，因為「我們都是一樣的，值得一樣的對待。」

河鏞國說，台灣人特別善良，尤其在從事社會福利方面，在新竹這些年他最常去的地方就是市府後面的北大公園，散心的時候就會到新竹漁港，新竹有名的小吃肉圓、貢丸、米粉他都喜歡。至於拿到身分證最想做的事情，河神父笑說其實自己已經是台灣人，身分證是感謝外界對他的肯定與支持，也一定不會錯過年底選舉的投票。

▲韓國籍神父河鏞國來台幫助弱勢30多年，獲內政部核准殊勳歸化國籍。（圖／新竹市政府）

沈慧虹副市長談及，她和河神父一樣，離開家鄉來到新竹，新竹是他們共同的第二個家，也一起為新竹人努力付出，就像神愛世人一樣，不分黨派、顏色、性別，從事公共服務、幫助需要的人，如同8年前年輕林智堅市長當選，李克勉主教也希望一棒接一棒、共同讓環境更好，所以創立社會福利機構，傳達神的旨意和大愛，而市府角色就是把公共建設做好，讓這些人可以在這邊好好生活。

沈慧虹副市長誠摯感謝河神父對弱勢族群無私的關懷、奉獻及付出。她說，市府同仁接到河神父申請案後，積極協助歸化相關事宜，終於達成他的心願，成為新竹市首位成功歸化的神父，也是繼裴嘉妮修女、周寧慧修女、施雪麗女士後，第4位以殊勳歸化我國籍的外籍人士。

▲韓國籍神父河鏞國來台幫助弱勢30多年，獲內政部核准殊勳歸化國籍。（圖／新竹市政府）

新竹市天主教仁愛基金會執行長林湘雅分享，最常聽河神父掛在嘴邊的話就是「幫助別人」。獲得內政部核准公文的當天是5月20日，更讓河神父覺得是個特別且充滿愛的日子，還開心地和她說，「我們是同國人了！」也非常感謝外界對他的肯定，對他來說台灣早已是他的國家，未來希望能安葬在台灣。

民政處表示，105年《國籍法》修正，殊勳歸化我國籍者，免喪失原有國籍，打開特殊貢獻人士留在台灣的暢通管道。

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