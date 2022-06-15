賴甘霖神父離世享嵩壽105歲　「來台逾半世紀」陳建仁發文哀悼

▲陳建仁2020年時曾陪同賴甘霖（左2）投票。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者蘇晏男／台北報導

2017年拿到我國身分證的天主教耶穌會西班牙神父賴甘霖今（15日）上午離世，享嵩壽105歲。對此，前副總統陳建仁透過臉書悼念，神父就像我們的爸爸、爺爺一樣，永遠的慈祥、和藹，「願賴神父回到天父的家！在天主愛的懷抱中同享永福！」

賴甘霖15日上午10時20分在輔仁大學神學院頤福園離世。陳建仁中午透過臉書哀悼，「我們大家敬愛的賴甘霖神父，已經回到天父的家，與天主共享永福！賴神父是我們一家人的好朋友，幫兩位女兒主持婚禮彌撒，也幫外孫們施洗。賴神父就像我們的爸爸、爺爺一樣。永遠的慈祥、和藹、溫暖、親切。願賴神父回到天父的家！在天主愛的懷抱中同享永福！」

2020年總統大選時，賴甘霖取得我國國籍後首次在台灣投票，當時由陳建仁陪同前往。

賴甘霖於1917年10月3日出生，西班牙名是Andrés Diaz de Rábago，1969年來台灣傳播福音，已超過半世紀。賴甘霖於2017年拿到我國身分證，當時他興奮表示，待在台灣近50年，自己早已是台灣人，「在台灣服事你們，犧牲自己服務別人，讓我一輩子都很快樂」。

據悉，賴甘霖生前喜歡大家叫他的綽號「小賴」，因為父母是敬忱的天主教徒，所以他從小就耳濡目染，醫學院畢業後他進入耶穌會，並以修士的身分取得馬德里大學的醫學博士學位，準備日後以醫術傳揚天主福音的賴甘霖，先後抵達中國、菲律賓、東帝汶服務，並培養出諾貝爾和平獎的得主貝羅( Carlos Filipe Ximenes Belo）主教。