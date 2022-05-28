疫情衝擊鬧血荒！台北高雄血庫缺很大　3血型撐不到4天

▲受疫情影響，西門町雄獅號捐血車，捐血人數寥寥無幾。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者胡至欣／台北報導

疫情衝擊加上連日降雨，影響民眾出門捐血意願，讓全台血庫拉警報！尤其台北、高雄缺最大，A型、O型和AB型庫存量都稱不到4天。捐血中心號召熱血之士挽起袖子，確診者或接觸者暫緩捐血14天後也可回歸捐血行列。

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▲台北高雄的A、O、AB型血液庫存量都稱不到4天。（圖／翻攝自台灣血液基金會；下同）

血液安全庫存量為7天以上，4至7天是偏低，4天以下為急缺。根據台灣血液基金會統計，截至05月27日下午，台北、台中、台南和高雄，血液庫存量都處於偏低的「黃燈」以下，其中台北跟高雄的A型、O型、AB型，以及台中的A型、O型，更亮起急缺的「紅燈」。

自4月初疫情升溫以來，企業改採分流上班、學校開始停課等，都讓血庫失去大量捐血來源，近期全台降雨不斷，民眾出門捐血意願又更低了，加上確診人數不斷增加，缺血狀況雪上加霜。台北捐血中心表示，各大醫院供血條件趨於嚴謹，才可應付血液使用量，然而以台北區為例，每天就要供應北北基宜蘭花蓮地區2,200袋血，但目前一天僅能募集到600、700袋，完全入不敷出。

▲台灣血液基金會針對COVID-19提出捐血相關規定。

為考量用血安全，台灣血液基金會已針對新冠肺炎COVID-19提出捐血相關規定：「有症狀」確診者，自「痊癒後」暫緩捐血14天；「無症狀」確診者，從「確診日」算起隔14天可再次捐血；「密切接觸者」從「最後接觸日」起暫緩捐血14天；國外入境者，入境後也需暫緩捐血14天。

此外，全台各捐血點皆落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，提供捐血人安心、安全的捐血環境，疾呼身體健康的民眾一同挽袖捐熱血。