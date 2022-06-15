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鄭文燦「隔空」參訪基隆城博會　林右昌：有限資源翻轉基隆

▲鄭文燦「隔空」參訪基隆城博會 林右昌：有限資源翻轉基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭文燦「隔空」參訪基隆城博會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

桃園市政府團隊今（15日）由副市長李憲明率隊來到基隆參訪2022城市博覽會，因確診而無法到場的鄭文燦市長，則透過視訊方式與市長林右昌互動，並肯定林市長這些年利用有限資源翻轉基隆，期許藉由參訪讓兩市團隊交換城市治理的經驗。鄭文燦透過視訊表示，從空間、商圈、交通到歷史文化的改造，真的是城市治理的典範。

林右昌表示，歡迎桃園市政府團隊來到基隆，也對鄭市長因確診無法親自到場表示惋惜，但市府還是透過視訊的方式讓鄭市長「隔空」觀展；他還說，這次的城市博覽會非常不一樣，是將整個城市變成展場以及展演空間，並分為A、B、C及K展區，其中A展區主軸是市港再生，就是基隆港市在這7年多的時間，轉變為服務人的港口及城市，整個港市空間有很大的蛻變，其餘的展區也都各有特色，至少要花兩天才能看完。

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▲鄭文燦「隔空」參訪基隆城博會 林右昌：有限資源翻轉基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲桃園市政府團隊由副市長李憲明率隊來到基隆參訪2022城市博覽會。

林右昌還指出，除了A、B、C等3個主展場及K區的副展場，還有不容錯過的海上及夜間觀展，這樣多元化的策展，就是希望把城市治理的經驗與國人分享，也讓市民瞭解這幾年的蛻變不是從天而降，更希望提供這些經驗給其他城市參考，證明沒有錢也有沒有錢的做法，沒有人也有找人的方法，只要有價值理念、有執行力、有實踐力，就可以改變一個城市的命運。

鄭文燦透過視訊表示，右昌市長這幾年把有限資源的基隆進行整體且有深度的大改造，這些改造對於基隆的未來有長遠的影響，從空間、商圈、交通到歷史文化的改造，真的是城市治理的典範，因此他特別要求市府團隊一定要來基隆參訪。

鄭文燦說，基隆是海港也是台灣歷史的起點，桃園則是空港與工業聚落的所在地，但兩個城市都在首都圈中努力展現自己的魅力跟特色，雖然雙北是北北基桃的核心，但桃園與基隆也不會被忘記，因為我們都努力地展現城市特色，希望藉由這次參訪城市博覽會，讓兩市的團隊對於城市治理的經驗有更深入的交流。

▲鄭文燦「隔空」參訪基隆城博會 林右昌：有限資源翻轉基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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