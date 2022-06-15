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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒列7重點解析美中會晤！「台灣問題」單列一點警告美國

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（圖／翻攝央視）

▲楊潔篪（左）今年3月也曾與蘇利文舉行會談。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪13日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會談，引起外界高度關注。大陸官媒中央廣播電視總台旗下的微信公眾號「玉淵譚天」15日列出美中盧森堡會晤的七個重點觀察。在台灣問題上，文章警告美方「勿謂言之不預」（編按：不要說沒跟你事先警告過）。

「玉淵譚天」15日發出一則分析長文，詳細解說美中盧森堡會晤的七個重點。首先第一個重點是「時機」，文章稱，這次會晤，距離今年3月18日的中美兩國元首視頻通話，僅僅過去了三個月，在元首外交的引領下，除了中美外交高層之外，今年上半年，中美還在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，「能談，就說明雙方有管控分歧、避免誤判的意願。」

不過，文章強調，雖然出現了積極的變化趨勢，但離中美關係的整體好轉，還有相當距離。文章引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明說法指出，美方恢復這些對話，到底是要從戰略上改變一些對華負面的定位，還是只是為了要讓自己的利益最大化，這個目的，才是關鍵。文章呼籲，美國把「四不一無意」落到實處，這才是雙方關係當前的癥結所在。

其次，從會面地點上來看，盧森堡跟北京的友好關係也具有重要意義，「這對於當前國際上最複雜的一對大國關係—中美關係來說，是借鑑，也是提醒：交流和互動，必須建立在對等的基礎之上。」文章指出，前面三次楊潔篪跟蘇利文在歐洲的會晤，涵蓋羅馬、瑞士跟盧森堡，這些國家和中國跟美國之間的距離，大致相等。

對於台灣議題，文章也單列一點分析，文章稱，此次陸方的新聞稿有一處新表述，即「台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高」；另外一處措辭變化則是從要求美方「恪守一個中國原則」改為「必須恪守一個中國原則」。文章強調，「美方可以再想想剛剛結束的香格里拉對話會上中方的表態，中國有句老話，叫做『勿謂言之不預』。」

文章還列出其他幾個重點，包含美國執政群體的「思維定勢」、北京對華府「敲打『小動作』戳穿『小心思』」、從美國內部問題「結合現實看訴求」。

最後一點則是「通過表述看大勢」，文章警告，陸方使用「十字路口」，這體現了美方改弦易轍的迫切性和必要性，「如果美國繼續選擇倒行逆施，就將把中美關係推向歧途，推向絕路，那美國，也必須承擔一切嚴重後果。」

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