淡水雲門草地派對登場！野餐、馬路塗鴉、戶外演出一次滿足

▲淡水雲門劇場將於週末6/18-19舉行夏季草地派對日。（圖／攝影周嘉慧／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

淡水雲門劇場將於週末6/18-19舉行夏季草地派對日，結合劇場、戶外演出與市集，還有野餐、親子共讀、馬路塗鴉一次滿足。雲門表示，這裡已經成了新秘境，而草地派對不只看表演和體驗，還有帳篷美食和餐車全日供應，吃喝玩樂一應俱全，讓到訪民眾能從早到晚，在草坪上野餐、賞夕陽。

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▲雲門將舉行「草地派對」，12米長的大馬路也會化身塗鴉本，讓到訪民眾揮灑創意。（圖／攝影周嘉慧／雲門提供）

雲門劇場在6/18-19連續2天演出飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》，描述5隻瀕臨絕種的動物，因為家園遭受破壞而遷移到新國度的故事，融入尊重、包容和理解議題，寓教於樂。表演集結動物插畫、手工精緻戲偶、王榆鈞配樂和光影戲，特別在早上11點、下午3點各一場售票演出。

▲飛人集社偶戲新作《天堂動物園：珍珠奶茶事件》連續2天演出。（圖／飛人集社劇團提供）

而劇場外的日光平台，6/18將有台灣首支以排灣族為主體性的舞團蒂摩爾古薪舞集，搶先曝光新作片段《bulabulay mun？》，以排灣族樂舞揉合當代身體語言，傳達守護家園的呼喚。沿著日光平台往下走到階梯廣場，也是欣賞夕陽與音樂的地方，2天的活動將由臺灣管樂團木管五重奏、原。雙簧三重奏分別帶來金色戶外音樂會。

雲門劇場駐館團隊「金枝演社」，首度在派對日規劃「藝術灶腳體驗日」課程，帶領身體表演練習、短劇排演呈現，開放體驗舞台表演者的日常與修練之路。

▲扯鈴表演家黃翊6/19將在雲門草地派對，與擊樂家謝佩穎合作演出。（圖／攝影周嘉慧／雲門提供）



派對第二天的6/19將由Naughty Swing搖擺舞團，在日光平台帶來搖擺舞體驗，讓到訪民眾一起動起來，感受舞動身體的快樂。緊接在階梯廣場的扯鈴表演，由二度受邀草地派對的黃翊、留法擊樂家謝佩穎合作演出，高超技巧搭配擊樂聲響流動，玩出扯鈴新境界。同樣二度受邀的大環馬戲藝術家楊世豪，這次將結合大提琴、貝斯現場演奏帶來《在蠟燭熄滅以前》，引發觀眾的赤子之心。

▲大環馬戲藝術家楊世豪，這次將結合大提琴、貝斯現場演奏帶來《在蠟燭熄滅以前》。（圖／攝影周嘉慧／雲門提供）

雲門表示，草地派對從2021年開始，每季一次舉辦微型生活藝術節，結合生活、表演、自然環境、互動體驗等活動，受到歡迎。這週末更以戶外露營風格舉辦「雲門草地派對」，在擁有大片綠地的園區，打造露營野餐風格的派對市集，搭配上午11點到下午6點的豐富展演規劃，讓民眾在遠眺淡水河與觀音山的美景相伴下，享受一個親近大自然的藝文週末。

市集也特邀露營品牌Snow Peak到現場同樂搭帳篷，讓參與民眾有機會體驗微山系生活。另邀《動物書店》讀樂區進駐，以動物園大探險的主題選書，邀請親子共讀。其中園區內12米長的大馬路也將化身塗鴉本，讓到訪者揮灑創意。