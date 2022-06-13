快訊／林佳龍拋台北市長政見　投入100億推首都圈觀光產業聯盟

▲林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的無任所大使林佳龍13日再次拋出首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，要運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」思維，聚焦「資金會生運」等五大產業升級，推動「主場街遊通」等觀光五部曲。

林佳龍表示，新冠肺炎重創全球經濟，改變秩序，也造成失業與物價高漲，城市作為經濟與民生的空間主體，首都更扮演火車頭的角色，邁入與疫共存階段，各國首都無不致力經濟與民生振興，不僅攸關城市長期競爭力消長，更須回應市民未來生活與就業期待。

林佳龍指出，上個月14日，他在參加社福學界年會致詞時提到台灣進入「與疫共存」時期的五項主張，包括延長必要紓困措施、從寬紓困弱勢產業、加強照顧弱勢勞工、投入金融政策工具、計畫振興銜接紓困等。

面對疫後經濟的挑戰，林佳龍表示，作為轉動台灣經濟齒輪承軸的台北，必須肩負起更重大的責任，也必須提出引領台灣經濟成長的策略；同時，政府必須持續兼顧照顧弱勢及受疫情影響的商家及公司行號，苦民所苦，急民所急。

對此，林佳龍13日提出「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，將運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」的思維，聚焦「資金會生運」等五大產業升級，同時推動「主場街遊通」等觀光五部曲，落實包容性成長。

林佳龍表示，其中針對資訊服務業、金融業、會展、生技醫藥與照護、運輸倉儲物流等五項台北具國際競爭力之產業，我們主張槓桿智慧科技優勢，提出五大策略方向，內容包括：「資訊服務國際輸出」：台灣在資訊科技前瞻創新研發、物聯網安全、5G基礎建設安全、金融科技安全及資安大數據與AI自動化攻防等多項領域蓬勃發展，台北四年內目標就是整合國際關鍵業者50強，並與中央結合推動數位新南向，促成並補助國內系統業者輸出，提高台北資訊服務產業的印太影響力。

「金融責任導入建設」：以環境、社會與治理（ESG）金融都市為主軸，整合金融業者以城市為發聲管道，積極參與全球金融都市合作網絡，並促成台北金融業社會責任聯盟，導入創新金融機制於台北市住宅，社福，新創，美學設計與都市更新等發展議題。

「智慧城市數位會展」：納入元宇宙與NFT等科技概念，以駭客松形式結合創投，金融業與會展業者，4年扶植100個會展科技團隊推動虛實整合數位雙生，並加值台北電腦展等台北具國際品牌能量的展會，打造台北成為亞太科技會展重鎮。

「敏捷生醫台北研發」：台北市要爭取具利基型的再生醫學，關鍵疫苗與先進醫材等CDMO落腳北士科、南港經貿與首都圈適當區位，並媒合內湖ICT科技業與台北市聯合醫院等院所作為示範平台，打造防疫科技，科技長照等領域之國際智慧醫療台北隊。

「物流產業低碳運輸」：四年內落實市府機關單位物流車輛電動化，並專案補助外送電動機車、長照醫療、社福、中小學校車、共享運具等建置電動物流車管理系統與建立電動物流車示範車隊。

另外，對於首都觀光問題，他則提出五部曲（主場街遊通），全力發展首都觀光價值。首先，「首都觀光主流化」部分，林佳龍表示，要整合市府內外觀光產業相關跨單位資源，四年投入100億，推動台北首都主題旅遊、創新遊程、流域旅遊與盛會城市、新設5條新的台北觀光雙層巴士路線從不同角度看台北、串聯首都文化十字軸與觀光亮點，鏈結台北多元商圈以刺激街區經濟，並成立北北基桃首都圈觀光產業聯盟。

第二、「首都廣場亮點計畫」，規劃中正紀念堂、總統府、景福門(東門)圓環、凱達格蘭大道、台北賓館、國家圖書館、外交部所組成的區域假日成為行人徒步區的首都廣場，讓威權與民主並存的歷史現場、觀光與文化融合的場域，成為首都觀光的新亮點。

林佳龍表示，第三部曲是「發展街區經濟」，他擔任台中市長時說過「不能救中區，不配當市長」，在四年裡，綠川、柳川整治完成，東協廣場重獲新生，建國市場落成啟用，引進三井Lalaport，催生綠空鐵道，更讓台中火車站三代並存。

林佳龍表示，台北將用同樣的熱情與經驗，善用百億觀光發展基金，搭配民間投融資等多元金融角色，結合首都圈科技新創圈，以生態系概念支持成立街區公司，整合數位科技與文創特色，促進商業聚落再生發展，活化萬華、大稻埕、東區、天母、五分埔、通化、饒河、景美、公館、寧夏等商業聚落。

至於第四部曲「夜遊台北新聚點」，內容則包括基隆河、淡水河、景美溪，新店溪流域設置大規模夜間運動空間及夜間休閒活動、餐廳的場所，讓夜間的台北有新的觀光亮點及欣賞夜景的新場所，點亮台北的夜空；另外，同時檢視台北天際線，整合企業大樓組成台北天際線聯盟共創首都形象的塑造。

最後一部曲是「智慧觀光首都通周遊券」，林佳龍希望整合食、宿、遊、購、行不同組合數位套票，搭配首都圈各式主題旅遊、流域旅遊、博物館旅遊等特色行程，讓各式交通工具、旅館、觀光工廠、博物館、展覽館、觀光亮點、地方創生、國家風景區、專業城市導覽員、特色餐廳、都能雨露均霑，共享觀光產值成長。