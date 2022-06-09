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IG再解鎖新功能！老用戶卻狂酸「3大敗筆」：改掉比較實在

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲網友分享IG新功能。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Instagram的用戶很多，是許多人每天一定會使用到的APP，近來就有網友發現，IG又有新功能了！以前只有臉書可以置頂貼文，現在IG也可以。不過，底下網友則是一片抱怨，覺得IG有「3大敗筆」讓人覺得越來越難用。

這名網友在Dcard上，以「IG又有新功能啦」為題發文，提到她近來發現，IG的限時動態可以錄製30秒了，另外貼文也可以置頂，顯示在個人頁面的最上方。

針對限時30秒的新功能，有些網友納悶哪裡可以設定？原PO則在留言處回應，她沒有特別設定什麼，是手機跳通知告訴她的，如果沒跳通知可能要再等等。

▲reels。（圖／Meta提供）

▲許多網友不習慣Reels。（圖／Meta提供）

不過比起新功能，大票網友則是在留言處抱怨，「還是覺得把抖音模式改掉比較實在」、「現在IG的影片弄得跟抖音一樣，頭很痛」、「以前都在看哏圖，現在一堆Reels」、「都推播很路人的影片，超難看」。不過也有網友表示，「我反而看Reels看得很爽欸，因為它都跳出一堆很有質感的日本風景影片」。

除此之外，還有網友抱怨2處，「廣告越來越多，煩死」、「現在一篇限動夾兩篇廣告，快發瘋」、「比較希望他們可以先把貼文介面變回原樣，已經被改快一個月了，真的醜」、「新的貼文介面真的超醜、超難滑，一點都不想看貼文」、「我真的不想要動態版面那麼醜，發出來照片上下都會變暗，字也要擠在照片那」。

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